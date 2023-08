CRYMACHINA: disponibile il nuovo video ASMR

Ascolta attentamente, Enoa ha un messaggio molto speciale per tutti i giocatori. Nel desolato mondo di Eden, alcune parole gentili possono illuminare il cammino. NIS America ha recentemente pubblicato in rete un nuovo video ASMR di CRYMACHNA e ascolta tutte le parole di incoraggiamento di Enoa per guidarti nell’avventura in totale relax.

CRYMACHINA è un gioco di ruolo d’azione in cui ragazze meccaniche lottano per sopravvivere in un mondo post-apocalittico e diventare “veri umani”. Ma cosa significa essere una “vera umana”?

Unisciti ai tre personaggi principali giocabili e combatti in un frenetico RPG d’azione con una miriade di tattiche per personalizzare le tue armi e sfidare i tuoi nemici. Questa commovente storia d’amore, raccontata da esseri sintetici, farà leva sulle corde del vostro cuore biologico.

Articoli Consigliati Road to Opening Night Live 2023: seguite con noi l’evento di apertura della gamescom 2023 Illfonic pubblica e co-sviluppa Killer Klowns from Outer Space The Game

In tempi moderni, una strana malattia dilaga. Una giovane ragazza di nome Lebel Distel, che si trova sull’orlo della morte, sente una voce misteriosa: “Sei stata scelta”. Presa dalle tenebre, Leben si risveglia e si ritrova in un mondo oscuro e post-apocalittico, accolta da un androide di nome Enoa.

CRYMACHINA è in arrivo su Nintendo Switch, PS4, PS5 e PC il 27 ottobre 2023!