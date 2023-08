L’Atom Controller di Turtle Beach arriva su iPhone

Turtle Beach Corporation, azienda leader nella produzione di cuffie e accessori da gaming, ha annunciato che il prossimo mese il suo acclamato e hyper-portable Turtle Beach Atom Mobile Game Controller sarà disponibile per gli utenti iPhone. L’Atom controller è un controller da mobile gaming compatto e portatile con un design unico a due pezzi. I due moduli ergonomici dell’Atom si adattano a tutti i modelli di iPhone 14, 13, 12 e 11 di Apple e i morsetti a molla regolabili assicurano che non sia necessario rimuovere le custodie del telefono. Quando si gioca con un iPhone collocato al centro, i due moduli Atom Controller comunicano tra loro in modalità wireless utilizzando il collegamento wireless proprietario di Turtle Beach a 2,4 GHz. Il Bluetooth a bassa latenza si connette senza lag agli iPhone durante il cloud gaming su Apple Arcade, Xbox Game Pass, GeForce Now, Steam Link e altro ancora. Quando è il momento di riporre il dispositivo, i due moduli Atom si combinano magneticamente per entrare facilmente nella custodia inclusa e in una tasca.

Il nuovo Atom Mobile Game Controller per iOS è disponibile in una splendida colorazione blu cobalto. L’Atom Controller per Android, lanciato in precedenza, è disponibile in una versione nero/giallo con il pulsante Xbox Guide e un abbonamento gratuito di un mese a Xbox Game Pass Ultimate*, oltre a versioni separate nero/ciano e rosso. L’Atom Mobile Game Controller per iOS sarà disponibile l’11 settembre 2023 ed è già disponibile per il pre-ordine su www.turtlebeach.com e presso retailer selezionati al prezzo suggerito di € 89,99.

Il nostro Atom Controller per iOS offre controlli di precisione che risulteranno fantastici nelle mani dei giocatori su iPhone e il suo esclusivo design magnetico lo rende facile da trasportare quando i giocatori sono in movimento”, ha dichiarato Cris Keirn, Interim CEO & SVP of Global Sales presso Turtle Beach Corporation.

L’Atom Controller offre una sensazione di familiarità con i controller delle console ai giocatori mobile, grazie alle impugnature ergonomiche che mantengono le mani rilassate e comode per ore. L’affidabile batteria da 20 ore si ricarica in poco più di due ore e l’app Atom Controller per iOS, di prossima uscita, consentirà ai giocatori di configurare ulteriori funzioni e di cercare nuovi giochi.

L’elenco completo delle caratteristiche di Atom Controller comprende: