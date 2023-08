HEXWORKS, studio di CI Games, ha confermato che l’action-RPG Lords of the Fallen sarà presente alla gamescom 2023 durante questa settimana. Tutti coloro che si recheranno alla Koelnmesse saranno tra i primi al mondo a poter assistere a una panoramica dal vivo di un’area mai vista prima del nuovo titolo. Lo showcase, della durata di 20 minuti, si terrà durante gamescom nell’area di Lords of the Fallen presso lo stand PLAION, Hall 9, B010-C019.

La presentazione, non solo punterà i riflettori sull’innovativa meccanica del doppio regno del gioco, ma porterà i partecipanti dal regno vivente di Axiom alla sua controparte dei non morti di Umbral (e viceversa); inoltre tutti coloro che assisteranno alla presentazione potranno avere un assaggio dei brutali combattimenti corpo a corpo, a distanza e magici, oltre a diverse esperienze di gameplay completamente diverse che i regni gemelli offriranno ai giocatori quando Lords of the Fallen sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 13 ottobre.

Un cinematic trailer ufficiale, incentrato sulla storia, sarà presentato in anteprima durante l’Opening Night Live Show di questa sera (evento dalle 20 alle 22), offrendo agli spettatori a casa e a Colonia l’opportunità di assistere alla resurrezione del dio demone, Adyr.

Ha dichiarato Saul Gascon, Head of Studio presso HEXWORKS:

“Siamo entusiasti di annunciare che Lords of the Fallen arriverà a Colonia! Preparatevi alla presentazione del nostro nuovo e attesissimo trailer della storia, in arrivo durante la ONL. Visitate il nostro teatro per immergervi in un luogo meticolosamente realizzato che vi trasporterà nelle profondità di Mournstead, dove alcuni membri del nostro team presenteranno un’area di gioco completamente nuova. Riusciamo a malapena a contenere la nostra felicità nel condividere tutto questo con voi. Ci vediamo alla Gamescom!”