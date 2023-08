NVIDIA annuncia tante novità alla gamescom 2023: Xbox Game Pass arriva su GeForce NOW

La fiera gamescom 2023, evento di punta dell’anno nell’ambito gaming, prenderà il via domani riunendo tutti i giocatori del mondo, insieme ai creatori di contenuti, che si incontreranno a Colonia per scoprire le ultime tendenze e innovazioni del mondo del gaming. NVIDIA, proprio in occasione della fiera, annuncia una serie di entusiasmanti novità, tra cui: la tecnologia DLSS arrivata alla sua versione 3.5 insieme al Ray Reconstruction, un aggiornamento di NVIDIA RTX Remix, NVIDIA ACE con NVIDIA NeMo SteerLM, e le opere dell’artista digitale Diyor Makhmudov ispirate a The Witcher!

NVIDIA presenta Ray Reconstruction grazie al nuovo DLSS 3.5

Tra le tante novità, NVIDIA presenta oggi la versione della tecnologia NVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction – un nuovo modello di AI per il rendering neurale che crea immagini in ray-tracing più nitide, coinvolgenti e realistiche rispetto ai metodi di rendering tradizionali, sostituendo i denoisers regolati manualmente con una rete AI addestrata da un supercomputer NVIDIA che genera pixel di qualità superiore tra i raggi campionati.

“Grazie alla tecnologia intelligente di NVIDIA, il DLSS 3.5, alimentata dalla potenza di rendering AI, è possibile sperimentare Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la nuova ambientazione di Dogtown, in grado di offrire il meglio di sé, con immagini più nitide, un’illuminazione più accurata e il più alto frame rate possibile.”

Jakub Knapik, Vicepresident of Art, Global Art Director, CD PROJEKT RED

NVIDIA ha inoltre annunciato i giochi che supporteranno questa nuova funzionalità, tra cui:

Alan Wake 2 : in uscita il 27 ottobre con DLSS 3.5, Full Ray Tracing e Reflex

: in uscita il 27 ottobre con DLSS 3.5, Full Ray Tracing e Reflex Cyberpunk 2077 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty : disponibili da settembre con DLSS 3.5, Full Ray Tracing e Reflex

e : disponibili da settembre con DLSS 3.5, Full Ray Tracing e Reflex Portal con RTX: adotterà il DLSS 3.5 questo autunno

Il DLSS 3.5 arriverà anche su GeForce NOW quando Alan Wake 2 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty verranno lanciati nel Cloud. I membri possono anche usufruire dell’aggiornamento DLSS 3.5 per Portal con RTX dal cloud.

Il DLSS 3.5 sarà in grado di ottimizzare anche la qualità delle immagini nelle applicazioni di creazione 3D in tempo reale: D5 Render e Chaos Vantage, due note applicazioni 3D professionali perfette per architetti e designer, potranno ora produrre anteprime di qualità superiore durante la progettazione e lo sviluppo grazie all’aggiunta del DLSS 3.5. Inoltre, anche NVIDIA Omniverse integrerà il DLSS 3.5 in autunno.

“L’integrazione del DLSS Ray Reconstruction con D5 Render segna la nostra terza collaborazione tecnica con NVIDIA, dopo DLSS SR e FG, che migliora ulteriormente la qualità dell’immagine delle capacità di rendering in tempo reale di D5 Render. Non vediamo l’ora di esplorare altre preziose possibilità con NVIDIA nel futuro.”

Jessie Huang, VP, responsabile marketing di D5 Render

La demo del DLSS 3.5 è disponibile presso lo stand di NVIDIA (Padiglione 2.1 Stand A10) alla Gamescom 2023, che si svolgerà a Colonia, in Germania, dal 23 al 27 agosto.

NVIDIA RTX Remix

NVIDIA RTX Remix – la piattaforma di modding gratuita costruita su NVIDIA Omniverse – offre ai modder gli strumenti per creare e condividere mod #RTXON per i giochi classici. Un progetto di remaster di uno dei giochi più amati di tutti i tempi, Half-Life 2 di Valve, chiamato Half Life 2 RTX: An RTX Remix Project, è in arrivo… quindi preparatevi!

Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project

La community di Half-Life 2 ha iniziato a sviluppare una rimasterizzazione RTX Remix per Half-Life 2 utilizzando una versione in accesso anticipato del toolkit di creazione RTX Remix.

Utilizzando RTX Remix, i modder stanno ricostruendo i materiali con proprietà PBR (Physically Based Rendering), aggiungendo ulteriori dettagli geometrici tramite l’editor Hammer di Valve e sfruttando le tecnologie NVIDIA, fra cui il full ray-tracing, il DLSS 3, Reflex e RTX IO, per offrire un’esperienza fantastica ai giocatori GeForce RTX. Date un primo sguardo al trailer di annuncio di Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project.

In the NVIDIA Studio – Edizione Gaming

Diyor Makhmudov, un dinamico artista digitale di 19 anni, entra a far parte della serie In the NVIDIA Studio per presentare le sue opere d’arte in 3D ispirate alla straordinaria serie di giochi The Witcher. Lavorando con Cinema 4D, Makhmudov ha beneficiato di un’interattività fluida anche mentre lavorava con modelli 3D complessi, grazie alla viewport accelerata dalla GPU e alla scheda grafica GeForce RTX 3090.

Omniverse

La piattaforma Reallusion ha rilasciato un aggiornamento di iClone Omniverse Connector che include la sincronizzazione in tempo reale dei progetti e una migliore funzionalità di importazione per OpenUSD che consente flussi di lavoro più rapidi ed efficienti. Per saperne di più, consultate l’ultima edizione di Into the Omniverse.

ResolveCon

Infine, invitiamo tutti gli editor video a iscriversi al primo evento DaVinci Resolve – ResolveCon – che si terrà a Portland, Oregon, dal 25 al 27 agosto. I partecipanti che saranno fisicamente presenti potranno vincere dei premi, tra cui una nuova GPU GeForce RTX. Coloro che parteciperanno online invece possono vedere i tutorial in diretta streaming dell’artista Casey Faris di In the NVIDIA Studio!

NVIDIA ACE regala emozioni ai PNG alimentati dall’intelligenza artificiale con NeMo SteerLM

NVIDIA ACE è una tecnologia di modelli AI personalizzati che mira a rendere intelligenti i personaggi non giocabili (PNG) attraverso interazioni in linguaggio naturale basate sull’AI. Grazie ad ACE, i PNG generici possono essere trasformati in personaggi interattivi in grado di avviare una conversazione o di fornire conoscenze locali che portano a nuove missioni.

Al COMPUTEX 2023, NVIDIA ha mostrato la demo di ACE Kairos, con Jin, il proprietario del negozio di ramen, renderizzato in Unreal Engine 5 con RTX ON. Nei mesi successivi, il team di NVIDIA ha continuato a evolvere ACE: l’ultima novità è l’inclusione di NVIDIA NeMo SteerLM, una nuova tecnica che consente agli sviluppatori di personalizzare la personalità dei PNG per ottenere interazioni più emotive, realistiche e memorabili.

La maggior parte degli LLM è progettata per fornire solo risposte ideali, prive di personalità o emozioni, come si può vedere interagendo con i chat bot. Con la tecnica SteerLM, invece, gli LLM vengono addestrati a fornire risposte allineate con particolari attributi, che vanno dall’umorismo alla creatività, all’ aggressività, tutti configurabili rapidamente attraverso semplici cursori.

GeForce NOW

L’aggiornamento Ultimate è stato completamente implementato, fornendo agli utenti Ultimate l’accesso ai server di classe RTX 4080 in tutto il Nord America e in Europa. E con l’arrivo di titoli AAA nel cloud– Alan Wake II, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, PAYDAY 3 e Party Animals – gli utenti Ultimate potranno trarre il massimo vantaggio dallo streaming di questi giochi ad alta intensità grafica da un rig di gioco con RTX 4080 nel cloud, con un massimo di 240 fps o 4K 120 fps e persino il supporto per le risoluzioni ultrawide.

Gli utenti Ultimate potranno anche sperimentare le più recenti tecnologie NVIDIA dal cloud, con il supporto del DLSS 3.5 in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e Alan Wake II. Anche PAYDAY 3, Fortnite, Gord e The Texas Chainsaw Massacre riceveranno aggiornamenti DLSS per gli utenti Ultimate, il tutto senza dover aggiornare l’hardware.

Questa settimana, inoltre, i primi titoli Xbox PC Game Pass sono ora disponibili su Geforce NOW. A partire dal 24 agosto è possibile giocare in streaming ai giochi per PC supportati da Xbox Game Studios e Bethesda, tra cui Deathloop e Grounded. Sono disponibili per lo streaming anche titoli di altri importanti editori con giochi su Xbox PC Game Pass, tra cui Mount & Blade II: Bannerlord e No Man’s Sky. Gli utenti che hanno accesso a questi titoli attraverso un Xbox Game Pass attivo o dallo store Microsoft possono giocarci in streaming su GeForce NOW, senza ulteriori acquisti.

Call of Duty: Modern Warfare III, PAYDAY 3 e Fortnite tra i blockbuster dell’autunno che riceveranno aggiornamenti DLSS e/o Reflex

Il DLSS e NVIDIA Reflex arriveranno sui titoli più importanti di questo autunno, tra cui:

Alan Wake 2 – sarà disponibile con Reflex, oltre a DLSS 3.5 e full ray tracing

Call of Duty: Modern Warfare III – lancio con DLSS 3 e Reflex

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – viene lanciato con Reflex, oltre a DLSS 3.5 e full ray tracing

Fortnite passa al DLSS 3 in autunno

PAYDAY 3 in lancio il 21 settembre con DLSS 3 e Reflex

Game Ready Driver: Starfield & ICARUS: New Frontiers

L’ultimo Game Ready Driver di NVIDIA è pronto ora per Starfield e l’espansione ICARUS: New Frontiers. Sono inoltre supportati otto nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC e altre 6 impostazioni ottimali di GeForce Experience.