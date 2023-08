Atari 2600: annunciato il ritorno della storica console

PLAION, editore e sviluppatore di videogiochi, e Atari, uno dei marchi di intrattenimento interattivo più iconici (che lo scorso hanno ha compiuto 50 anni), hanno annunciato che Atari 2600+, una riproduzione moderna e fedele della console pionieristica apparsa per la prima volta nel 1980, sarà disponibile in tutto il mondo il 17 novembre 2023 ed è ora possibile effettuare il pre-order al prezzo di 119,99 euro.

In uscita con dieci dei videogiochi più famosi della storia di Atari, tra cui Adventure e Missile Command, Atari 2600+ nasce dall’utilizzo della tecnologia moderna per replicare in maniera autentica l’originale Atari 2600 Video Game System a 4 interruttori.

Per tutti coloro che desiderano rivivere le esperienze di gioco degli anni ’70 e ’80, include il Joystick Controller CX40+, ricreato con le stesse dimensioni e lo stesso layout del Joystick originale, per un tocco di nostalgia in più.

Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e degli screen, che potete vedere qui sotto.

“Preservare i giochi classici è una priorità per Atari e l’uscita di Atari 2600+ renderà universalmente accessibili le centinaia di giochi Atari 2600 e 7800 usciti negli ultimi 50 anni”, ha dichiarato Wade Rosen, Presidente e CEO di Atari. “L’approccio di PLAION a una riproduzione di qualità dell’iconico hardware Atari li ha resi il partner perfetto per portare sul mercato Atari 2600+”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Atari per riportare in auge Atari 2600 e contribuire a soddisfare la crescente domanda di hardware per il retrogaming da parte dei consumatori“, ha dichiarato Ben Jones, Commercial Director di Retro presso PLAION. “Per i giocatori che ricordano l’emozione di giocare per la prima volta a casa con i giochi arcade, Atari 2600+ sarà un salto indietro nel tempo. Per tutti gli altri, l’offerta è all’insegna del divertimento senza tempo e della possibilità di vivere un’epoca d’oro dei videogiochi nell’inconfondibile stile Atari”.

Le caratteristiche chiave includono:

· UN CLASSICO MIGLIORATO: Atari 2600+ si basa sulla macchina originale con caratteristiche moderne di qualità della vita come l’uscita HDMI, l’alimentazione USB e le risoluzioni multiple dello schermo. Include inoltre una replica fedele del Joystick CX40+ originale.

· TORNA INDIETRO NEL TEMPO: Lo slot per cartucce è retrocompatibile con centinaia di giochi originali Atari 2600 e 7800. Uscirà con una cartuccia di 10 giochi in 1 che include giochi iconici come Adventure, Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Realsports Volleyball, Surround, Video Pinball, Yars’ Revenge.

· LOOK AND FEEL DEGLI ANNI ’80: Atari 2600+ sfrutta sapientemente la tecnologia moderna, dal movimento del joystick alla sensazione degli interruttori in metallo, fino all’autentico pannello frontale in legno.

PLAION e Atari annunciano inoltre la disponibilità del controller CX-30 Paddle con cartuccia multigioco 4-in-1 al prezzo di 34,99 euro. Il Joystick CX-40 sarà venduto anche singolarmente al prezzo di 22,99 euro. Altri titoli di lancio, tra cui le cartucce di Berzerk Enhanced Edition e Mr. Run and Jump, saranno disponibili al prezzo di 29,99 euro. La console sarà disponibile su Atari.com per i clienti nordamericani e in tutto il mondo presso i principali rivenditori al prezzo di 119,99 euro a partire dal 17 novembre 2023.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale.

Qui sotto il trailer.