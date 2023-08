Armored Core VI Fires of Rubicon: ecco il trailer di lancio

Mancano pochi giorni all’uscita dell’atteso Armored Core VI Fires of Rubicon, e per questo Bandai Namco e FromSoftware hanno fatto uscire il trailer di lancio del gioco, che potete vedere in fondo alla notizia. Il titolo con i mech sarà disponibile dal 25 agosto su Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e PC.

Questa la descrizione del gioco dal sito ufficiale:

Articoli Consigliati Humankind: disponibile la versione console, anche su Game Pass Atari 2600: annunciato il ritorno della storica console

In ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, i giocatori potranno assemblare e pilotare il proprio mech con capacità di manovra 3D: si muoveranno infatti liberamente in missioni adrenaliniche all’interno di ambientazioni tridimensionali.

Unisce la comprovata esperienza in giochi di mech e l’azione coinvolgente marchio di fabbrica dei titoli FromSoftware per dare vita a un’esperienza frenetica ricca di pura tensione.

I giocatori potranno assemblare il proprio mech scegliendo da un’ampia gamma di componenti e armamenti, per muoversi liberamente in ambientazioni destinate a ridefinire il concetto di mobilità tridimensionale. Affronta forze nemiche soverchianti cercando di battere i nemici in potenza e velocità, e utilizza manovre dinamiche in grado di sfruttare al massimo il combattimento ravvicinato e a distanza. I giocatori potranno immergersi in un’azione adrenalinica e frenetica, possibile solo grazie all’utilizzo dei mech.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.