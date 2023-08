Pokémon Scarlatto e Violetto: scoperto Poltchageist, nuovo Pokémon a Nordivia

The Pokémon Company International ha annunciato oggi la scoperta di un nuovo Pokémon: Poltchageist! Il Pokémon è stato scoperto a Nordivia, dove si svolgono le avventure dei contenuti scaricabili Il tesoro dell’Area Zero Parte I: La maschera turchese per Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto in arrivo il 13 settembre 2023 su Nintendo Switch. Poltchageist è il protagonista di un nuovo video, che potete vedere in fondo alla notizia.

Poltchageist ha un motivo a spirale che somiglia a quello di Sinistea ma, diversamente da quest’ultimo, nel suo caso non costituisce un punto debole. Se un bersaglio viene cosparso con la polvere che compone il corpo di Poltchageist o ingerisce del cibo che la contiene, Poltchageist ne assorbe l’energia vitale.​

Qui sotto la sua scheda:

Poltchageist

Categoria: Pokémon Matcha

Tipo: Erba/Spettro

Altezza: 0,1 m

Peso: 1,1 kg

Abilità: Ospitalità

Poltchageist prende dimora in vecchie case, dove a volte si mette a riparare oggetti rotti. Quando entra in campo, la sua abilità Ospitalità gli permette di restituire un po’ di PS all’alleato.

Ulteriori informazioni su Il tesoro dell’Area Zero sono disponibili sul sito ufficiale.

Qui sotto i dettagli della prima parte del DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Parte I: La maschera turchese – Uscita: 13 settembre 2023

Partecipa a una gita scolastica nella placida Nordivia, i cui abitanti abitano alle pendici di una imponente montagna. Indossa un tradizionale abito jinbei, fai amicizia con nuovi personaggi e Pokémon e fai luce sulle leggende di questa terra. Incontra Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, tre Pokémon venerati come eroi dalla gente del villaggio per aver protetto Nordivia in passato. Scopri il Pokémon leggendario Ogerpon con la sua terrificante maschera!

Qui sotto il trailer di Poltchageist.