Sea of Stars: trailer di lancio dell’RPG in arrivo anche su Game Pass e PlayStation Plus

Sabotage Studio ha pubblicato il trailer di lancio di Sea of Stars, RPG a turni che si ispira ai grandi classici del genere, che arriverà il 29 agosto su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso PlayStation Plus Catalogo Giochi e Game Pass. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia, che rivela anche un quarto personaggio giocabile, Serai, che si va ad aggiungere a Zale, Valere e Garl.

Questo il post pubblicato per l’occasione dagli sviluppatori su Steam, in grande attesa, come i giocatori, del lancio del loro titolo:

L’ultima settimana di preparazione al lancio è di gran lunga il momento più critico per noi, soprattutto in mezzo a tutte le uscite di alto profilo che circondano la nostra finestra di lancio. Quindi, ora più che mai, se possiamo chiedere il vostro aiuto per l’ultima volta, il modo migliore per attirare l’attenzione è lasciare un commento al video su YouTube e condividere questo tweet.

Non sarebbe possibile descrivere a parole come ci sentiamo in questo momento. Tra sette giorni esatti, questo nostro progetto da sogno verrà inviato al mondo per essere visto da tutti. Dopo aver apportato gli ultimi ritocchi negli ultimi due mesi, il team è stato unanime nel ritenere che abbiamo davvero realizzato qualcosa che consideriamo speciale.

Quindi, grazie ancora una volta a tutti voi per il supporto e la positività che ci avete dato nel corso degli anni, non vediamo l’ora che possiate finalmente mettere le mani su Sea of Stars. Dai nostri cuori ai vostri, speriamo che vi aspetti una grande avventura.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Sea of Stars.