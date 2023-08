Destiny 2: La Forma Ultima, recap del Destiny 2 Showcase 2023

Oggi 22 agosto si è tenuto il Destiny 2 Showcase 2023, presentato da Joe Blackburn, game director del gioco sviluppato da Bungie, insieme ad altri membri del team di creazione, i quali hanno presentato l’ultimo tassello mancante della saga, Destiny 2: La Forma Ultima, o come si evince dal trailer originale The Final Shape.

Destiny 2: La Forma Ultima, in uscita il 27 febbraio 2024, già disponibile per il preordine, porterà i giocatori all’interno del Viaggiatore, rivelando finalmente molti quesiti dietro la lore del gioco, per dare finalmente un senso di completezza alla saga.

Articoli Consigliati Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: trailer gameplay dall’Opening Night Live Expeditions A MudRunner Game: annunciato all’Opening Night Live

“Dopo tutto ciò che abbiamo visto, e che abbiamo perso, questa battaglia potrebbe essere l’ultima.”

Più volte è stato specificato: The Final Shape significa davvero molto. Consiste nella destinazione finale della saga, che come un cerchio chiuderà le domande che i giocatori si sono posti, portandoci all’interno del cuore del gioco.

Non solo la trama rappresenterà un punto di svolta, ma all’interno sono state inserite armi uniche, come il fucile a fusione esotico, e sarà possibile sbloccare elementi riscontrabili solo all’interno di questo ultimo capitolo.

Oltre a La Forma Ultima, è stato mostrato anche il trailer di lancio delle altre espansioni, come Destiny 2: Stagione delle Arti Magiche e il trailer de La Fine dei Crota, in cui sono stati rivelati alcuni contenuti sulla trama principale.