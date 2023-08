ASUS ROG: tante novità dalla gamescom 2023, con anche la linea Evangelion

Si è tenuto oggi 22 agosto l’evento di ASUS ROG durante gamescom 2023, la fiera dedicata al mondo gaming che si tiene a Colonia ogni anno, in cui sono state presentate tutte le novità dell’azienda.

I nuovi prodotti per il gaming presentati da ASUS includono nuove schede madri Z790, esclusivi monitor OLED, un router WiFi 7 e la nuovissima collection ROG x Evangelion.

PUNTI CHIAVE

Le nuove schede madri ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi sono già pronte per i processori Next-Gen ed includono tutte interfacce PCIe® 5.0 e memorie DDR5

ROG presenta una gamma completa di monitor gaming OLED, compreso il primo monitor al mondo 32″ OLED 4K, in aggiunta ai formati 34″ e 49″

ROG Rapture GT-BE98 Pro è il primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo, con velocità fino a 30.000 Mbps: fino al 160% più veloce di uno WiFi 6

ROG x Evangelion – EVA II è la nuova ed esclusiva collection sviluppata in co-branding, ricca di diversi nuovi prodotti, tra cui una nuova scheda madre ROG, una scheda grafica ROG Strix, un AIO Coler della serie Ryujin, lo chassis gaming Hyperion e diverse nuove periferiche tematizzate.

In fondo alla notizia, la presentazione dalla gamescom 2023.

PRODOTTI IN MOSTRA

Nuove schede madri ASUS Z790

Durante l’evento a Colonia ASUS ha presentato le schede madri ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi in grado di supportare i processori Intel Core di 12a e 13a generazione e quelli Next-Gen. Le nuove schede madri offrono tutte il supporto per PCIe 5.0 e memorie DDR5, una connettività ancora migliorata, possibilità di tuning delle prestazioni, soluzioni di raffreddamento efficienti e una ampia serie di ulteriori caratteristiche innovative.

ROG Z790 Dark Hero e Strix Z790-A Gaming WiFi II sono dotate della tecnologia WiFi 7 e della più recente ASUS WiFi Q-Antenna, che insieme consentono di raggiungere velocità significativamente più elevate grazie al trasferimento di più dati in ogni singola trasmissione. In particolare, la ROG Z790 Dark Hero offre un’ampiezza di banda fino a 320 MHz, mentre la velocità di trasferimento dati può raggiungere i 5,8 Gbps. La TUF Gaming Z790-Pro WiFi offre invece supporto WiFi 6E insieme all’adozione della ultimissima ASUS WiFi Q-Antenna, per migliorare le prestazioni wireless anche nelle configurazioni sviluppate con più attenzione al budget.

Queste schede madri sono dotate di tutte le tecnologie esclusive ASUS, tra cui AI Overclocking, AI Cooling II, Two-Way AI Noise Cancelation e ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) per semplificare la configurazione dell’intero sistema e migliorarne le prestazioni complessive. Le schede dispongono di numerose porte USB e del supporto per la ricarica rapida sul connettore frontale USB Type-C da 20 Gbps che integra anche la funzionalità USB Wattage Watcher. Inoltre, l’installazione è semplificata in quanto queste schede madri includono funzioni specificatamente sviluppate per il fai-da-te come la Q-Antenna, Q-LED, PCIe Slot Q-Release e M.2 Q-Latch. Più informazioni sono disponibili a questo link.

ROG Swift OLED PG32UCDM

ROG Swift OLED PG32UCDM è il primo gaming monitor OLED 4K da 32 pollici al mondo, in grado di offrire una velocissima frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 millisecondi (GTG). Sfrutta la tecnologia QD-OLED per offrire una luminosità di picco di ben 1.000 nits, prestazioni cromatiche eccezionali, un’ampia gamma di colori, un contrasto straordinario ed un layout migliorato dei sub-pixel per un testo più chiaro e più facilmente leggibile. Il PG32UCDM è dotato di un eccellente sistema di raffreddamento che include un innovativo dissipatore di calore e l’utilizzo di grafene per proteggere il pannello OLED, riducendo così significativamente il rischio di burn-in. Lo switch KVM Smart consente agli utenti di controllare due dispositivi mediante una sola tastiera e un singolo mouse, senza bisogno di raddoppiare l’hardware o di software aggiuntivi. Gli utenti potranno infatti utilizzare la modalità Picture in Picture (PIP) con i tasti di scelta rapida della tastiera per commutare da un dispositivo all’altro. Infine, il monitor PG32UCDM offre numerose opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB Type‑C con power delivery. Il suo arrivo in commercio è atteso entro il primo trimestre del 2024.

ROG Swift OLED PG34WCDM

ROG Swift OLED PG34WCDM è un avanzato monitor gaming OLED da 34 pollici in formato ultrawide (3.440 x 1.440), con raggio di curvatura 800R, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempo di risposta gray-to-gray (GTG) di soli 0,03 ms. Include anche lui l’innovativo dissipatore sviluppato per abbassare le temperature di esercizio e ridurre drasticamente il rischio di burn-in. Il monitor PG34WCDM ha un picco di luminosità di 1.300 nits ed è conforme alla certificazione DisplayHDR True Black 400, mentre la compatibilità con G-SYNC garantisce una visione fluida e senza tearing con una bassa latenza. Lo Smart KVM integrato permette agli utenti di controllare due dispositivi con un’unica tastiera e mouse, mentre la connettività USB 3.2 consente trasferimenti di file superveloci tra due dispositivi. Il PG34WCDM offre un’ampia connettività, tra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB Type-C con una potenza di carica di 90 W. La disponibilità di questo modello è prevista per il primo trimestre del 2024.

ROG Swift OLED PG49WCD

Il monitor ROG Swift OLED PG49WCD è un monitor gaming da 49 pollici super-ultrawide (5.120 x 1.440), dotato di un pannello QD-OLED 1800R con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms, per esperienze di gioco immersive ed estremamente coinvolgenti. Per migliorare le prestazioni e garantire la longevità del pannello QD-OLED, il monitor PG49WCD include una pellicola in grafene e un innovativo dissipatore di calore, che riducono il rischio di burn-in e consentono di aumentare la luminosità di picco fino a 1.000 nits. Lo Smart KVM integrato consente agli utenti di controllare due dispositivi con una sola tastiera e un mouse, senza bisogno di software specializzato o hardware aggiuntivo. Gli utenti possono anche trasferire file tra i due dispositivi grazie alla connettività USB 3.2 superveloce. Il monitor offre un’ampia connettività, tra cui una porta USB Type-C con erogazione di potenza a 90 W, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1. Il monitor PG49WCD sarà disponibile globalmente a partire da ottobre 2023, al prezzo di 1.499 dollari.

Router gaming ROG Rapture GT-BE98 Pro WiFi 7

ROG Rapture GT-BE98 Pro è il primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo e sfrutta tutto il potenziale del nuovo standard WiFi 7 con il supporto dei canali a 320 MHz nella banda a 6 GHz per fornire velocità fino al 160% superiori rispetto alla precedente generazione WiFi 6. Inoltre, la modulazione 4K QAM consente di trasferire una maggiore quantità di dati in una singola trasmissione, con una velocità di picco fino al 20% superiore, per offrire velocità incredibili, fino a 30.000 Mbps. Grazie a due ulteriori funzioni rivoluzionarie – Multi-Link Operation e Multi-RU Puncturing – il GT-BE98 Pro è in grado di fornire connessioni wireless ancora più veloci ed efficienti. Questo router è dotato di tutte le funzioni gaming tipiche dei router ROG, tra cui l’Accelerazione dei Giochi a Triplo Livello, la Gaming Port e il QoS, che riducono ritardo e latenza per i giochi. L’uso del nuovo GT-BE98 Pro in abbinata a sistemi dotati delle nuove schede madri Z790 che integrano lo standard WiFi 7 consente di sfruttare al meglio le più recenti funzionalità offerte dal WiFi 7.

Collezione ROG x Evangelion

In occasione della Gamescom 2023 ASUS ha presentato anche gli ultimissimi prodotti della serie ROG x Evangelion, incentrati sui personaggi EVA-02 e Asuka della famosa serie di anime Evangelion. I fan del PC fai-da-te e gli amanti di questo anime disporranno ora di componenti e periferiche gaming di altissima qualità, caratterizzate dalla classica livrea rosso-arancio di EVA-02 e da decalcomanie e grafiche personalizzate a tema Evangelion. Tra questi, una eccellente scheda madre ROG Maximus Hero, una potentissima scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 4090, un evoluto dissipatore AIO ROG Ryujin III 360, l’esclusivo chassis gaming ROG Hyperion, il possente alimentatore ROG Thor 1000W Platinium II, il supporto per scheda grafica ROG Herculx, tanto pratico quanto esteticamente impattante, in aggiunta ad un kit completo di periferiche che include mouse, tastiera e mousepad, indispensabili per personalizzare la propria postazione di gioco e creare un ecosistema completo.

highlights DEI PRODOTTI PRESENTATI

Chassis ROG Hyperion GR701 White Edition

ROG Hyperion GR701 White Edition è un case per PC in standard E-ATX che offre un doppio supporto per radiatori da 420 mm, quattro ventole da 140 mm, un GPU holder in metallo, storage a scomparsa per riporre i propri componenti, un hub per ventole ARGB e due porte USB Type-C sul pannello frontale con ricarica rapida da 60 W. Con la sua originale finitura in alluminio bianco che si estende anche al cablaggio interno, la White Edition offre un inedito ed esclusivo aggiornamento estetico all’originale ROG Hyperion GR701, ideale per alloggiare componenti e tanti altri prodotti ROG in versione white. Tra questi anche il nuovo ROG Ryujin III 360 ARGB White Edition e il ROG Strix 1000W Gold Aura White Edition, presentati durante la Gamescom 2023.

Scheda grafica ROG Matrix GeForce RTX 4090

ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 è la rivoluzionaria sceda grafica che incorpora per la prima volta materiale termico in metallo liquido sul die della GPU, per garantire temperature straordinarie, prestazioni esaltanti e livelli di rumore estremamente ridotti. Inoltre, un radiatore da 360 mm con innovative ventole magnetiche daisy-chainable, una pompa più potente e un coldplate più grande per la scheda grafica si uniscono per offrire prestazioni impareggiabili e il più alto boost clock per una GPU pronta all’uso. Questa scheda presenta un design del tutto originale, incredibilmente audace e moderno, perfetto per esaltare le configurazioni di gioco più evolute.

ROG Loki SFX-L 1200W Titanium

ROG Loki 1200W è un alimentatore in formato SFX-L ad alte prestazioni progettato per case di piccole dimensioni (SFF). Grazie agli ampi dissipatori ROG, che garantiscono un raffreddamento efficiente, può vantare la certificazione 80 PLUS Titanium, offrendo un’efficienza superiore al 90% sia con carichi bassi, sia con quelli massimi. La ventola axial-tech e l’illuminazione ARGB aggiungono stile e funzionalità, armonizzando gli effetti di luce in tutto il sistema. Completamente modulare e predisposto per ATX 3.0, il Loki 1200W include un cavo 12VHPWR a 16 pin per un supporto esteso alle più recenti schede grafiche. Assistito da una garanzia di ben 10 anni, offre affidabilità totale e assicura massima fiducia, proponendosi come fulcro per qualsiasi case SFF.

Switch meccanici ROG NX Storm

Durante la Gamescom ASUS ha introdotto anche gli switch meccanici ROG NX Storm che utilizzano un materiale composito in poliossimetilene (POM) per lo stelo e il policarbonato (PC) per l’alloggiamento, per garantire una digitazione ultra-fluida. Il design dello stelo a parete migliora la stabilità e impedisce l’ingresso della polvere. Questi interruttori sono appositamente calibrati e pre-lubrificati in fabbrica per garantire una digitazione precisa e scattante, accompagnata dal familiare suono “clacky”. Gli interruttori ROG NX Storm sono compatibili con le tastiere ROG Strix Scope II 96 Wireless e ROG Strix Scope II.

ROG Moonstone Ace L

ROG Moonstone Ace L è un tappetino per mouse gaming in vetro temperato che offre una perfetta scorrevolezza e movimenti del mouse privi di attrito. Realizzato in vetro temperato 9H, la superficie del ROG Moonstone Ace L offre durata e fluidità eccezionali. Un ulteriore rivestimento sulla superficie del vetro riduce il rumore, in modo che i movimenti sul tappetino del mouse siano ancora più silenziosi per giocare senza alcuna distrazione. Una base interamente in silicone, completa di eleganti loghi ROG, assicura che il mousepad rimanga sempre saldamente in posizione.

ROG Raikiri Pro

Raikiri Pro è un controller per PC altamente personalizzabile per esperienze di gioco ai massimi livelli. Offre una versatile connettività tri-mode Bluetooth, RF a 2,4 GHz o cablata USB-C per garantire la compatibilità con PC e laptop, e può essere utilizzato anche con Xbox tramite una connessione via cavo. Il display OLED integrato può essere programmato per mostrare animazioni e indicatori di stato personalizzati o per cambiare i profili del controller, anche durante il gioco. Gli intuitivi controlli posteriori addizionali includono quattro pulsanti destro e sinistro che possono essere programmati e personalizzati con comandi di gioco o per modificare al volo la sensibilità del joystick, con zone morte personalizzabili tramite il software Armoury Crate. I grilletti destro e sinistro possono anche essere impostati sulle modalità a corsa ridotta o piena.

Le innovazioni della scheda madre BTF (Back To the Future)

I partecipanti all’evento Never Stop Gaming hanno anche potuto vedere le rivoluzionarie soluzioni con connettori nascosti rappresentate dalla scheda madre TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4, dal concept TUF Gaming Z790 e dal concept della scheda grafica ASUS GeForce RTX 4070 BTF. Il design dei connettori nascosti semplifica il passaggio dei cavi per gli assemblatori alle prime armi e migliora l’estetica generale del sistema. I connettori sono abilmente nascosti sul lato inferiore della scheda madre e il design BTF garantisce una gestione dei cavi pulita, rendendola perfetta per gli appassionati di PC DYI. Oltre ai vantaggi prettamente estetici, i connettori nascosti migliorano anche la circolazione dell’aria nel PC, garantendo prestazioni di raffreddamento complessivamente superiori.

La scheda grafica ASUS GeForce RTX 4070 BTF vanta un design ulteriormente innovativo che elimina la necessità di connettori di alimentazione esterni tradizionali a 8 o 16 pin sulla scheda. Aggiunge infatti un nuovo connettore che consente l’alimentazione della scheda grafica direttamente dallo slot ad alta potenza posto sulla scheda madre. In combinazione con una scheda madre e uno chassis con connettori nascosti, il processo di costruzione e la gestione dei cavi risultano notevolmente semplificati eliminando così i cavi visibili nella parte frontale del PC.

TUF Gaming LC II 360 ARGB

La nuova serie di cooler a liquido per CPU TUF Gaming LC II 360 ARGB offre le prestazioni e le caratteristiche necessarie per ottenere il massimo da ogni build gaming mainstream. Il liquido di raffreddamento passa attraverso una piastra di raffreddamento illuminata e tubi rinforzati da 400 mm prima di arrivare a un radiatore ad alta capacità, raffreddato a sua volta da tre ventole ARGB da 120 mm e dotate di apposite scanalature per un flusso d’aria ottimale e una rumorosità ridotta. Progettati per un naturale abbinamento con le schede madri TUF Gaming, i cooler TUF Gaming LC II 360 ARGB includono il sistema Aura Sync che illumina in maniera coerente e personalizzabile le ventole del radiatore e il logo TUF Gaming sul coperchio della pompa.

Qui sotto il video dalla gamescom 2023 di ASUS ROG.