The Game Awards 2023: annunciata la data dell’evento

Nel giorno dell’Opening Night Live 2023 (siamo live adesso sul nostro canale Twitch), Geoff Keighley ha deciso di sfruttare l’attenzione mediatica per comunicare la data in cui si terranno i The Game Awards 2023: 7 dicembre 2023.

Come annunciato nel tweet sottostante, i The Game Awards compiono 10 anni e questo sarà per l’appunto l’anno in cui si festeggerà il decennale dell’evento più atteso dell’anno:

“Salvate la data. Giovedì, 7 dicembre. I The Game Awards verranno trasmessi in diretta dal Peacock Theater a Los Angeles. Quest’anno celebriamo una pietra miliare: il decennale del nostro show annuale. Altre notizie, informazioni sui biglietti pubblici e dettagli in arrivo questo autunno.”

Quale gioco sarà il successore di Elden Ring e otterrà l’ambito premio di Gioco dell’Anno ai The Game Awards 2023? Pochi mesi e lo scopriremo!