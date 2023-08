Durante l’Opening Night Live di oggi 22 agosto viene annunciato un nuovo episodio di una delle saghe platform/puzzle più apprezzate: Little Nightmares III, sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da Bandai Namco.

Il gioco, di cui si vociferava da qualche mese, arriverà nel 2024 su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, e avrà la possibilità di essere giocato sia in single player che in multiplayer a due giocatori, anche online.