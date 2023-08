Sonic Frontiers e Superstars presentati alla gamescom Opening Night Live 2023

Durante il gamescom opening night live 20223 sono state presentate le World Premiere di Sonic Frontiers e Sonic Superstars di SEGA. Per Sonic Superstars sarà disponibile dal 17 ottobre, mentre per Sonic Frontiers è stato annunciato un nuovo aggiornamento in arrivo il 28 settembre. Di seguito una panoramica di Sonic Superstars tramite la pagina ufficiale Nintendo:

Avventurati attraverso le mistiche Northstar Islands in questa nuovissima interpretazione della classica azione platform di Sonic in 2D. Gioca nei panni di Sonic, Knuckles ed Amy Rose e sprigiona nuovissimi poteri dell’Emerald per muoverti e attaccare in maniere inedite e dinamiche. Attraversa meravigliose ambientazioni mai viste prima, in solitaria o con un massimo di 3 altri giocatori, e impedisci al Dr. Eggman, a Fang e a un nuovo misterioso avversario di trasformare in badnik i mastodontici animali delle isole.

Di seguito una panoramica tramite Steam di Sonic Frontiers:

Due mondi si incontrano nell’ultima avventura ad alta velocità di Sonic the Hedgehog. Affrontate orde di potenti nemici ed esplorate un mondo mozzafiato pieno di azione, avventura e mistero. Accelerate verso nuove vette e prova il brivido di un gioco di piattaforme ad alta velocità, esplorando liberamente la vastità delle cinque Starfall Islands. Tuffatevi nell’avventura, brandite il potere degli Antichi e lotta per fermare nuovi e misteriosi avversari.