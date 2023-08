Call of Duty Modern Warfare III: World Premiere alla gamescom Opening Night Live 2023

Durante il gamescom opening night live 20223 è stato presentato la World Premiere del gameplay trailer di Call of Duty Modern Warfare III il titolo FPS di Activision, Blizzard, Sledgehammer Games. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Nel seguito diretto di CoD: Modern Warfare II, il capitano Price e la Task Force 141 affrontano la minaccia definitiva. Vladimir Makarov, criminale di guerra ultranazionalista, sta estendendo il suo potere nel mondo, costringendo la Task Force 141 a lottare come mai prima d’ora. Combattere significa fare delle scelte: durante una missione, puoi usare vari equipaggiamenti e prendere diversi percorsi. Oltre alle classiche missioni cinematiche della Campagna di Call of Duty, in Modern Warfare III troverai missioni di combattimento aperto che ti daranno ancora più libertà di scelta. Tutte le 16 mappe disponibili al lancio del primo Modern Warfare 2 (2009) sono state aggiornate con nuove modalità e funzionalità di gioco e saranno disponibili al lancio. Inoltre, con le stagioni successive arriveranno 12 nuovissime mappe base 6v6. In Modern Warfare III troverai anche nuove mappe per Guerra terrestre con innovativi spazi di gioco, oltre all’epico ritorno, in una versione più evoluta, della popolare modalità Guerra che aveva debuttato nel 2017 con Call of Duty: WWII. Per la prima volta in assoluto, unisciti ad altre squadre per sopravvivere e combattere contro orde di non morti all’interno della più grande mappa Call of Duty Zombi di sempre. In Modern Warfare Zombi (MWZ), troverai una nuova storia Zombi di Treyarch con missioni, funzionalità principali di Zombi e segreti da scoprire. Preparati per un’esperienza survival di estrazione PvE e open world, in cui dovrai affrontare alcuni tra i più grandi nemici della storia di CoD.​​​

