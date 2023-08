Durante il Gamescom 2023 è stato annunciato che Age of Empires IV, famoso gioco di strategia di ambientazione storico-realistica, sarà disponibile per l’anniversary edition anche per Xbox e tramire Game Pass, permettendo quindi ai fan del genere di poter conquistare regni e decidere delle sorti del mondo anche attraverso la nuova piattaforma.

