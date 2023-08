Expeditions A MudRunner Game: annunciato all’Opening Night Live

Durante l’Opening Night Live viene annunciato Expeditions A MudRunner Game, nuova avventura fuoristrada, sviluppata dai creatori di MudRunner e SnowRunner, Saber Interactive, e pubblicato da Focus Entertainment. Arriverà su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S nel 2024. Potete vedere il trailer d’annuncio in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Intraprendi spedizioni scientifiche sempre più gratificanti, adattandoti alle sfide della natura e svelando i misteri di terre inesplorate. Avventurati in aridi deserti e foreste selvagge fino ad arrivare alle montagne più ripide, ricche di tesori nascosti e rovine dimenticate.

Conduci missioni di ricerca guidando una gran varietà di veicoli fuoristrada lungo percorsi insidiosi, superando gli ostacoli grazie a tecnologie avanzate e strumenti high-tech. Costruisci e gestisci la tua base ed equipaggia i veicoli con gadget essenziali come droni o scanner per assicurarti il successo. Ingaggia una squadra di esperti di prim’ordine per migliorare le tue capacità sul campo, sbloccando nuove possibilità di esplorazione.

● Sperimenta una nuova versione dell’avventura fuoristrada più avanzata basata sulla fisica, sviluppata dai creatori di MudRunner e SnowRunner.

● Pianifica saggiamente il tuo itinerario, sorvolando i paesaggi col drone da ricognizione. Utilizza il metal detector e il drone con fotocamera per individuare scorte di attrezzature preziose.

Attraversa paesaggi estremi grazie all’arsenale di gadget all’avanguardia del tuo veicolo, in grado di piantare ancore per risalire pendii difficili o attivare ecoscandagli per sondare la profondità dell’acqua.

● Gestisci il tuo accampamento, costruendo strutture di ricerca e assumendo esperti per sbloccare nuove abilità e possibilità durante le spedizioni.

Qui sotto il trailer di Expeditions A MudRunner Game.