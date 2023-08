Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: trailer gameplay dall’Opening Night Live

Cyberpunk Phanotm Liberty, DLC del titolo CD Projekt RED, si mostra con un nuovo trailer gameplay durante l’Opening Night Live, dal titolo “Nuovi modi di giocare”. Presente sul palco anche la gameplay designer Yuliia Pryimak.

Questa la descrizione del DLC dal sito ufficiale:

Phantom Liberty è una nuova avventura spy-thriller per Cyberpunk 2077. Torna nei panni di V, mercenario cyberpotenziato, e intraprendi una missione di vitale importanza e densa di intrighi per salvare il presidente degli NUSA. Nel pericoloso distretto di Dogtown, dovrai stringere alleanze in una rete di lealtà infrante e sinistre macchinazioni politiche. Hai ciò che serve per sopravvivere?