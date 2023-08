Attesa da tempo, durante l’Opening Night Live è stata confermata ufficialmente, ed è già disponibile su Steam, la versione desktop per Marvel Snap, il gioco di carte di Second Dinner. Il gioco era già disponibile su PC, ma aveva la schermata che riprendeva la versione mobile. Per chi fa login su PC, ottiene una variante Mech di Devil Dino.

Presente Ben Brode sul palco, viene mostrato un trailer animato, che potete vedere qui sotto.