Opening Night Live 2023: il recap dell’evento

Oggi 22 agosto si è tenuto il Gamescom Opening Night Live 2023, ossia il grande showcase di quest’anno per inaugurare ufficialmente l’edizione 2023 della fiera gaming a Colonia che si tiene ormai ogni anno, una delle principali di settore dopo la cancellazione dell’E3 di Los Angeles. Inutile anticiparvi che siano state tante le novità presentateci, con una buona fetta dedicata anche ad update e informazioni su titoli già annunciati e non solo prettamente di nuovi reveal, mantenendo dunque la parola di Geoff Keighley, il quale aveva anticipato questa possibilità. Per non farvi perdere assolutamente nulla di quanto abbiamo visto nelle due ore complessive di evento, eccovi a seguire l’intera lista di titoli e aggiornamenti annunciati nel corso di questo Gamescom Opening Night Live!

Starfield apre la Gamescom Opening Night Live 2023

La serata si apre proprio con un aggiornamento, e non un annuncio, ma una performance live della colonna sonora di Starfield, eseguita al piano dal compositore del gioco, il musicista israelo-statunitense Inon Zur. Starfield è stato presentato da Bethesda inoltre con un emozionante trailer live action, dimostrandoci ancora una volta l’intento di questo progetto. Previsto su Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 6 settembre, Starfield promette di offrirci un’esperienza in grado di farci visitare pianeti diversi dal nostro, nell’ambito di un’avventura che promette parecchia carne al fuoco.

Il ritorno del brivido con Little Nightmares III

Non c’è due senza tre, e non sapendo ancora se il quattro verrà da sé ci dobbiamo per ora accontentare di goderci la rivelazione di Supermassive Games per il terzo capitolo della saga Little Nightmares. In arrivo nel 2024 con la pubblicazione di Bandai Namco, il team di sviluppo è al suo debutto nella serie horror, data alla luce infatti da Tarsier Studios. Questo perché l’IP appartiene all’editore e non allo sviluppatore originale. Nel reveal trailer mostrato ci sono due personaggi, protagonisti entrambi giocabili, per offrire un’esperienza sia in single-player che in co-op online, una novità dunque per la saga. Come da trailer ufficiale qui sotto, Little Nightmares 3 sarà ambientato in un mondo post-apocalittico, dove due fratelli dovranno collaborare per sopravvivere a numerosi pericoli e illusioni sul loro percorso.

Il nuovo gameplay trailer per Black Myth Wukong

Black Myth Wukong fa capolino anch’esso alla Gamescom Opening Night Live 2023, preparato dallo studio cinese Game Science e qui presente con un nuovo trailer. Il nuovo action RPG ambientato nel folklore dell’antichissima civiltà asiatica che, stando al gameplay proposto, sembra attingere a God of War, proponendo anche diverse sequenze di combattimento, con boss da affrontare grazie al nostro gorilla armato di bastone e tante magie, tra cui la possibilità di evocare delle copie per attaccare in massa il nemico, oppure bloccare per qualche istante gli avversari e via dicendo.

La rivelazione di Killing Floor III

Dopo qualche tempo che Killing Floor III era stato ventilato in sviluppo, abbiamo ora la conferma ufficiale di questo gioco in lavorazione con un trailer d’esordio in computer grafica. In questa occasione, viene anche confermato lo sviluppatore Tripwire, che ci lascia presupporre un’altra esperienza cooperativa hardcore come Left 4 Dead tra alieni e mutanti. Previsto al momento per PC e console next-gen, arriva a sette anni dopo il secondo titolo della serie per riunire i milioni di giocatori in una nuova battaglia per la sopravvivenza contro orde di orribili Zed e basandosi sull’eredità della serie, abbracciando il classico tono oscuro e distopico per offrire una nuova evoluzione della serie.

Age of Empires IV incontra Xbox

A sorpresa, Age of Empires IV Anniversary Edition è stato annunciato in questa occasione per la famiglia di console Xbox, e doppia sorpresa: pare si tratti di uno shadowdrop, quindi con immediata disponibilità. Dopo il debutto su PC, questo titolo si mostra ora con alcune sequenze di gameplay della versione console, chiaramente in altissima qualità, sperando che questa promessa venga effettivamente mantenuta (trovate qui le nostre impressioni per la versione PC).

Crimson Desert e la vastità del suo gameplay

Non poteva mancare di certo un esteso gameplay offerto da Pearl Abyss per Crimson Desert, che rivela qui la sua natura di un action RPG open world, concepito in primis per la modalità single-player, oltre ad averci rivelato una panoramica del gameplay, tra combattimenti brutali e frenetici, libertà di azione nello sfruttare gli elementi distruttibili degli scenari e numerose opzioni per l’esplorazione a cavallo, in mongolfiera o rubando un carro. Non mancherà un sistema di arrampicata simile ad Assassin’s Creed (che non è mancato nemmeno lui, come vedremo) e quest offerte dagli NPC. Crimson Desert arriverà su PC e console, ma non abbiamo per ora una data di uscita precisa.

Armored Core 6: Fires of Rubicon, un action devastante

Il team di FromSoftware, a poche ore dalla pubblicazione del trailer di lancio di Armored Core 6: Fires of Rubicon, torna a mostrare il titolo in azione sul palco della Gamescom 2023. Durante la Gamescom Opening Night Live 2023, l’action a base di mech si presenta in un ulteriore filmato, che mostra una devastata superficie del pianeta Rubicon, tra mech colossali equipaggiati con armi devastanti e battaglie per la conquista di una preziosa risorsa naturale. I giocatori dovranno padroneggiare alla perfezione i robot di per poter uscire vivi dai confini di Rubicon. L’attesa è ormai finita, con il lancio il 25 agosto su PC e console.

Payday 3 è pronto a rapirvi

Un nuovo trailer ha confermato la data di uscita al 21 settembre per Payday 3 su PC e console, con un nuovo capitolo dello shooter cooperativo a base di rapine (spesso non a buon fine). Il titolo sarà ambientato a New York, setting di cui abbiamo un assaggio più approfondito proprio nel trailer mostratoci. Il gioco permetterà agli appassionati del genere di tornare in azione e organizzare insieme ai propri amici le migliori rapine, vestendo i panni della leggendaria gang dei precedenti capitoli, caratterizzata dalle maschere da clown e con la possibilità di decidere come approcciare ogni missione, puntando alla furtività o facendo rumore per poi mettere fuori gioco ogni minaccia.

Assassin’s Creed Mirage e il ritorno del franchise di Ubisoft

Come anticipato, non è mancato il nuovo trailer di Assassin’s Creed Mirage, prossimo capitolo della saga degli Assassini in arrivo il 5 ottobre. Se ci aspettavamo una parte di gameplay, Ubisoft ci ha solo offerto un trailer cinematografico per riaccendere l’hype in vista dell’imminente uscita, con il ritorno nel Medio Oriente, dove tutto ha avuto inizio con il nuovo protagonista Basim.

Tekken 8 e il ritorno del picchiaduro nipponico

Il director di Tekken Project, Katsuhiro Harada, ha presentato un nuovo gameplay trailer di Tekken 8, in uscita il 26 gennaio 2024 su PC e console con ben 32 combattenti in una saga completamente nuova a livello narrativo. Inoltre, non mancherà Arcade Quest, una nuova modalità single-player per creare un proprio avatar e mostrare uno stile unico, similmente a quanto avviene nel Battle Hub di Street Fighter 6.

Call of Duty: Modern Warfare III, tra Zombie e open world

Come sappiamo, Call of Duty: Modern Warfare III è in uscita il 10 novembre, e il team di sviluppo Sledgehammer Games ha mostrato il primo gameplay dalla campagna. Tra le novità, 16 mappe multiplayer tratte da Modern Warfare II e una modalità Zombie open world per la prima volta, con il suo debutto nell’universo di Modern Warfare. Ci sarà un’ampia varietà degli approcci che potremo adottare, con stealth, veicoli e killstreak del multiplayer. I dettagli sul multiplayer arriveranno a Call of Duty Next il 5 ottobre e una beta sarà disponibile il 6 ottobre.

Nuovo gameplayer per Nightingale

Nightingale, l’MMO di stampo survival di Inflexion Games, torna per l’occasione di Gamescom Opening Night Live 2023 con un nuovo gameplay trailer e l’annuncio della data di uscita in Accesso Anticipato su PC, fissata al 22 febbraio 2024. Il trailer ci offre un ulteriore spaccato del mondo di gioco, tra elementi fantasy come creature fantastiche e alberi viventi, fino a elementi in stile Vittoriano, e delle dinamiche di gioco interessanti, tra incantesimi, armi da fuoco, carte e portali.

Granblue Fantasy: Relink, data d’uscita

Da Cygames arriva un nuovo gameplay trailer per l’atteso action RPG nel mondo di Granblue Fantasy, Relink, dallo sviluppo abbastanza turbolento. Il gioco ha finalmente una data d’uscita: 1 febbraio 2024 per PS4 e PS5, oltre che averci mostrato una introduzione ai quattro personaggi principali, qualche spaccato di combattimenti e stili di gioco differenti. Granblue Fantasy: Relink offre un’esperienza completa per giocatore singolo e un’azione multigiocatore online cooperativa.

Immortals of Aveum ora disponibile

Un ulteriore breve trailer di lancio per Immortals of Aveum, lo shooter magico di EA Originals disponibile da oggi, che ci mette nei panni del protagonista Jack, parte di un ordine d’élite di maghi guerrieri per salvare il mondo. Il titolo è ambientato durante un periodo noto come Everwar nel regno fantasy di Aveum e promette una campagna cinematografica e narrativa, ricca di azione e che “sfiderà le convenzioni di genere”.

Nuovo trailer per Zenless Zone Zero

Zenless Zone Zero è ormai pronto a mostrarsi con un nuovo action RPG urban fantasy targato da Hoyoverse, il team di sviluppo Genshin e Honkai: Star Rail. Il trailer ci mostra alcune delle ambientazioni che potremo esplorare durante l’avventura, sia di giorno che di notte, alcune delle creature e dei minigiochi stile cabinati che potremo goderci tra una scorribanda tattica e l’altra.

Nuovo story trailer per Lords of the Fallen

Un nuovo trailer cinematografico di Lords of the Fallen è stato mostrato con immagini spettacolari ed evocative, in attesa del prossimo 13 ottobre su PC e console. In grado di introdurre delle novità nel genere souls-like, Lords of the Fallen riscrive la proprietà intellettuale originale andando a reinterpretare la formula del primo capitolo anche grazie ad alcune meccaniche inedite.

Sonic Superstars ha una data

Durante la Gamescom Opening Night Live 2023, Sega ha presentato un nuovo trailer di Sonic Superstars e svelato la data di uscita ufficiale del gioco, 17 ottobre 2023 per PC e console. Il nuovo filmato è completamente incentrato sulle modalità multiplayer di Sonic Superstars, dove potremo affrontare i vari livelli di gioco in compagnia di altri tre amici, oppure sfidarli a duello in battaglia o in gare a tempo.

The First Descendant in versione beta

Nexon Games fa anch’esso capolino con un primo trailer per The First Descendant, un action shooter magico cooperativo dove possiamo vedere armi da fuoco, incantesimi e melee dispiegati contro enormi boss. Il titolo sarà disponibile in open beta dal 19 al 25 settembre.

Fort Solis e l’arrivo dell’horror

Non poteva mancare Fort Solis, un nuovo horror fantascientifico disponibile dal 22 agosto con un cast di doppiatori stellare: Troy Baker (Joel di The Last of Us), Roger Clark (Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2) e Julia Brown. Il gioco è stato creato da un team di sole dieci persone, chiamato Fallen Leaf, ed è pubblicato da Dear Villagers per PC e PS5. Il video ci offre un assaggio di ciò che potremo aspettarci, da ambientazioni claustrofobiche a momenti concitati, con parti del gameplay in QTE, e tanta adrenalina.

Expeditions: A Mudrunner Game fa capolino

Con un nuovo gameplay trailer, Saber ha annunciato Expeditions: A Mudrunner Game, in arrivo nel 2024, il terzo episodio della trilogia di Mudrunner e sarà ambientato nel continente africano. Tra le novità più importanti, la possibilità di esplorare l’ambiente circostante dall’alto con un drone, un’ancora per sollevare fino a 30.000 libbre sui pendii rocciosi meno praticabili, un verricello di 20 metri con capacità di carico da 15.000 libbre e corda sintetica waterproof, un metal detector, e un ecoscandaglio con 15 metri di range e mapping AR in tempo reale.

The Crew Motorfest gratuito (per poco)

Un nuovo trailer ci ricorda che The Crew Motorfest sarà disponibile dal 14 settembre, e fino al 17 settembre sarà possibile giocare gratuitamente per le prime cinque ore. Gli abbonati a Ubisoft+ avranno un accesso anticipato, come ci ricorda il trailer mostrato in occasione della Gamescom Opening Night Live 2023. La demo intanto ci consentirà di testare l’esperienza prima dell’acquisto e scoprire le differenze con i precedenti episodi della serie Ubisoft.

Le novità di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty si ripresenta con un nuovo trailer che mostra le principali novità dell’espansione: nuovo cyberware, ridisegnato dopo il lancio del gioco, nuovi perk e armi, lo skill tree Relic con spatial mapping, nuovi veicoli, dozzine di story quest, un nuovo “pericoloso” quartiere, e tanto altro ancora. Parecchie novità presentate nel trailer saranno disponibili anche nel gioco base, con l’Update 2.0, senza costi aggiuntivi.

Marvel Snap arriva su PC

Ben Brode del team Hearthstone ha annunciato il lancio di Marvel Snap il 22 agosto stesso su Steam. Si tratta della prima versione PC nativa dell’acclamato gioco di carte, che si presenta all’appuntamento con uno speciale trailer animato con protagonisti Deadpool e Ghost Rider.

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 1

Dopo l’apparizione alla Summer Game Fest di pochi mesi fa, arriva una nuova presentazione del gameplay di Mortal Kombat 1. Il trailer alterna cutscene che raccontano la nuova storia di questo universo riscritto e qualche sanguinosa sequenza gameplay per aumentare l’hype per questo titolo, in uscita il prossimo 19 settembre.

Il grand strategy Ara: History Untold

Ara: History Untold si mostra nel primo gameplay trailer, trattandosi di un grand strategy dove guidare il proprio mondo attraverso le ere. Lo strategico, che promette un gameplay “no pre-set paths”, è in arrivo su PC Game Pass fin dal day one, e porta la firma del team Oxide Games insieme a Xbox Game Studios. Il lancio è previsto per il 2024.

Diablo 4 Stagione 2 annunciata

La Stagione 1 è appena uscita, ma è già tempo di godersi un primo trailer animato per la Stagione 2 di Diablo 4, in arrivo il 17 ottobre 2023. Rod Fergusson di Blizzard e l’attrice Gemma Chan hanno presentato il prossimo arrivo della Stagione 2 di Diablo 4, ovvero la Season of Blood, che arriverà con l’autunno alla conclusione della Stagione 1, attualmente in corso all’interno dell’action RPG hack and slash e che promette tanti jump scares e horror a palate.

Dustborn e il potere delle parole

In un mondo governato dalla disinformazione, le parole sono importanti e fondamentali. Arriva così il primo trailer gameplay di Dustborn, un gioco d’azione e avventura per giocatore singolo che sembra particolarmente curato dal punto di vista stilistico, uno story-driven, road-tripping action-adventure dedicato a temi quali speranza, amore, robot, e la potenza delle parole. Il suo arrivo è previsto per l’inizio del 2024.

Alan Wake II e il Dark Place

Il Dark Place è una “dream reality” nata dalla scrittura di Alan Wake nella forma di una New York da incubo, come svelato da Sam Lake. Questo tipo di esperienza integrerà live action e gameplay, due dimensioni che Remedy aveva esplorato già con Quantum Break, per raccontare cosa stia passando lo scrittore maledetto. Il gioco, rinviato di pochi giorni, è in uscita il 27 ottobre per PC e console.