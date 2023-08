The First Descendant presenta un nuovo gameplay alla gamescom ONL 2023

The First Descendant di Nexon è stato presente alla gamescom Opening Night Live, con un nuovo trailer. Lo sparatutto cooperativo free-to-play, uscirà entro la fine dell’anno per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Partendo dall’impostazione dell’ambientazione del gioco e da ciò attorno a cui ruoterà la storia, il trailer mostra anche molti scorci del gameplay stesso, mostrando alcuni dei combattimenti di The First Descendant con una serie di personaggi giocabili. Nel frattempo, il trailer mostra anche brevemente le meccaniche di attraversamento del gioco, una varietà di ambienti e altro ancora. Tra poco meno di un mese verrà avviata anche una open beta multiplayer multipiattaforma per il gioco di ruolo d’azione sparatutto, che si svolgerà dal 19 al 25 settembre. Di seguito una panoramica tramite Steam:

The First Descendant è uno sparatutto/RPG d’azione cooperativo in terza persona gratuito con una grafica di alta qualità. Prova l’emozione di combattimenti strategici contro i boss con la modalità cooperativa a 4 giocatori e differenti personaggi originali, furiose sparatorie e saccheggi. Per crescere sono necessari svariati equipaggiamenti, che si possono ottenere risolvendo le missioni di scenario o le missioni nel Mondo, dove la cooperazione è fondamentale, e combattendo contro enormi boss. Il giocatore indossa i panni di un Discendente a cui viene affidata la missione di combattere contro gli invasori per la sopravvivenza degli umani e per proteggere il continente di Ingris. Il giocatore vivrà una storia appassionante fatta di missioni e trame, nel corso delle quali diventerà sempre più forte, fino a scoprire il segreto dei Discendenti. Potrà percepire l’atmosfera unica di The First Descendant in scenari di alta qualità sviluppati con l’Unreal Engine 5 e vivere un’esperienza sospesa tra realtà e fantasia.

The First Descendant è previsto per questo autunno per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Una data di uscita più specifica deve ancora essere annunciata.