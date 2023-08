Payday 3: nuovo gameplay alla gamescom ONL 2023

Lo sviluppatore Starbreeze Studios e l’editore Deep Silver hanno rilasciato un nuovo trailer per il prossimo sparatutto cooperativo Payday 3 alla gamescom Opening Night Live 2023. Il trailer presenta un briefing sulla missione del rapper Ice T. Date un’occhiata qui sotto.

L’ultimo trailer di Payday 3 presenta una rappresentazione abbastanza accurata di come viene organizzata una tipica rapina. Partendo con i quattro giocatori che si aggirano furtivamente attorno ai nemici, una volta raggiunto l’obiettivo principale, gli eventi si fondono rapidamente in un gigantesco set d’azione, con ogni giocatore che lotta per la propria vita mentre l’intera banda cerca di uscire. Il prossimo sparatutto in cooperativa è ambientato a New York City, con la banda originale che torna insieme. Il gioco è sviluppato utilizzando Unreal Engine 4 e si concentra sul realismo insieme alla sua azione esagerata. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Payday 3 è l’attesissimo seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Fin dalla sua uscita, i giocatori del franchise hanno potuto sperimentare il brivido di un colpo perfettamente pianificato ed eseguito. Questo è ciò che rende il titolo un’esperienza FPS cooperativa senza eguali. Ritorna nel mondo del crimine nei panni della Payday gang, l’invidia dei suoi simili e l’incubo delle forze dell’ordine. Diversi anni dopo la fine del loro regno del terrore su Washington DC, si riuniscono ancora una volta per affrontare la minaccia che li ha costretti a uscire dal loro ritiro anticipato.

Caratteristiche

La gang più unita di sempre

La leggendaria Payday gang, temuta sia dalle forze dell’ordine che dalla criminalità, è finalmente tornata, strappata al suo pacifico ritiro da una minaccia incombente, nata dal caos che il gruppo ha lasciato dietro di sé.

L’unione fa la forza

il modo migliore per vivere l’esperienza di Payday 3 è farlo con gli amici più stretti, sia quelli storici che quelli che incontrerai strada facendo.

Payday 3 è previsto per il 21 settembre su PS5, Xbox Series X/S e PC.