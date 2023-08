Granblue Fantasy Relink Provato: sarà questo il vostro nuovo action RPG?

È il 2014 quando Cygames, neonato team di sviluppo della Corea del Sud, lancia sul mercato l’MMO Granblue Fantasy. Il successo dell’IP è tale da aver portato alla creazione di progetti collaterali, tra cui un picchiaduro (che a breve riceverà il secondo capitolo) e un nuovo action RPG, chiamato Granblue Fantasy ReLink. Il progetto venne annunciato nel 2016 e inizialmente al timone dello sviluppo vi era anche PlatinumGames, software house che ha realizzato nel corso degli anni diversi action-game ritenuti dalla critica e dal pubblico delle vere e proprie perle del genere. Sono passati ben 7 anni dall’annuncio ufficiale e molte cose sono diverse rispetto al 2016: in primis PlatinumGames non è più coinvolta nel progetto e la piattaforma “target” del gioco, ovvero PS4, è stata affiancata da PS5 e PC. E nel corso delle ultime settimane, abbiamo avuto modo di volare a Londra per poter assistere a una presentazione e provare con mano il lavoro di Cygames svolto su Granblue Fantasy Relink. Un lavoro che, a essere onesti, ci ha decisamente sorpreso, come scoprirete tra poco. Tra nemici insignificanti e colossi, ecco cosa dovete aspettarvi dal nuovo gioco del team di sviluppo coreano.

Granblue Fantasy Relink è un vero action-RPG!

Nonostante Cygames sia particolarmente nuova a questo genere, fin dai primi momenti di gioco appare chiaro come il team di sviluppo abbia deciso di lavorare a un action-RPG decisamente classico. Granblue Fantasy Relink è infatti un titolo che non cerca di inventare nulla di nuovo, ma sfrutta elementi di game design ben consolidati nella mente dei giocatori. A partire, per esempio, dal roster di personaggi: ogni character ha delle abilità uniche e un livello di difficoltà del suo utilizzo. Durante la presentazione, Cygames ha garantito che per ogni personaggio l’esperienza di gioco sarà completamente differente ed è veramente difficile dare torto al team di sviluppo, considerando proprio tutti gli aspetti che abbiamo citato poco sopra. E pad alla mano le convinzioni di Cygames sono state rispettate in pieno. I giocatori che desiderano una sfida più importante possono scegliere un personaggio difficile da manovrare e che richiede un po’ di studio in più, mentre coloro che vogliono più azione e immediatezza possono optare per comandare un protagonista decisamente più semplice.

Semplicità non significa meno difficoltà e di conseguenza meno soddisfazione. In realtà il gameplay di Granblue Fantasy Relink è decisamente profondo. Il combat system, componente , funziona incredibilmente bene e non era scontato. Fin dall’inizio della nostra prova è apparso piuttosto chiaro come chiunque voglia trarre il massimo dal gioco dovrà imparare necessariamente a padroneggiare un combat system immediato e semplice, ma dalle grandi potenzialità. Se è vero che l’introduzione ai combattimenti è decisamente user friendly, è anche vero però che imparare a padroneggiare al meglio il combat system aiuta a far apprezzare al meglio il gioco.

Attenzione anche alla parte di personalizzazione del personaggio: pur non avendo avuto modo di provarla, il team di sviluppo ci ha mostrato come ogni protagonista potrà essere “potenziato” con lo sblocco di nuove abilità (con un massimo di 4 skill equipaggiate allo stesso momento) e ovviamente migliorare le proprie statistiche. Oltre alle abilità sarà possibile assegnare anche nuove armi e sigilli (ovvero i tratti) e personalizzare a tutto tondo l’esperienza di gioco. Non avendola provata con mano è difficile capire come questa feature impatterà nel gioco completo e quindi ci riserviamo ulteriori giudizi in fase di recensione.

Tante modalità di gioco, per tutti

Per Granblue Fantasy Relink, Cygames ha lavorato a diverse modalità di gioco. La prima è sicuramente la storia, ovvero la modalità principale. I giocatori sono chiamati a viaggiare per le varie isole e concludere la storyline dei personaggi. Il team di sviluppo non si è però limitato a inserire la modalità “campagna”, ma ha anche deciso di approcciare i giocatori che non cercano una sfida, ma più un viaggio, con due diverse modalità assistite. La prima semplificherà di molto i controlli, mentre la seconda invece farà fare tutto il lavoro all’AI, con i giocatori chiamati semplicemente a muovere gli analogici per esplorare il mondo di gioco.

Ad affiancare la modalità Storia troviamo invece quella Quest. Quest’ultima è in realtà un pretesto per giocare in compagnia, fino a 4 giocatori in co-op (il party di gioco è sempre da 4) e affrontare diverse missioni dal sapore puramente action. Cygames ha inserito oltre 100 missioni, con tanto di post endgame content, ovvero quei contenuti che espandono l’esperienza di gioco di Granblue Fantasy Relink, che però non abbiamo avuto modo di provare, né ci è stata data una piccola anticipazione.

Granblue Fantasy Relink: un anime in movimento?

Parlando dell’aspetto tecnico, la nostra prova è avvenuta su PS5. La console nipponica si è dimostrata ampiamente capace di reggere il gioco di Cygames. Granblue Fantasy Relink è un buon gioco a livello tecnico, con animazioni e disegni di chiaro stampo anime. Anche il frame rate non è mai sceso sotto i 60 frame al secondo e la nostra prova, pur essendo stata decisamente breve, non ci ha permesso di entrare in contatto con bug, rallentamenti o altri problemi di sorta. Il gioco necessità però ancora di un po’ di pulizia a livello grafico, come testimoniato dall’aliasing della build di prova. Nulla di preoccupante però: il gioco sarà sicuramente pronto per il 1 febbraio 2024, giorno in cui debutterà dopo il rinvio, visto che inizialmente Granblue Fantasy Relink era atteso per quest’anno. Non abbiamo avuto modo di provare la versione PS4, ma gli sviluppatori ci hanno confermato che girerà a 30 frame al secondo, mentre su PC il frame rate dovrebbe essere sbloccato, ma non possiamo metterci la mano sul fuoco in assenza di una build Steam da provare. Menzione d’onore, infine, per le musiche e il comparto sonoro, che sembra davvero ben rifinito, aiutando così a consegnare ai giocatori un’esperienza a tutto tondo.

Piattaforme: PS4, PS5, PC

Sviluppatore: Cygames

Pubilsher: Cygames

Data d’uscita: 01 febbraio 2024

Granblue Fantasy Relink è un gioco che parla a tutti, anche a coloro che non sono fan o si avvicinano per la prima volta all’IP creata da Cygames. Siamo stati decisamente soddisfatti della nostra prova, anche se ovviamente permangono alcuni dubbi sulla versione old-gen e quella PC, che non abbiamo avuto modo di provare. Al di là dell’aspetto tecnico, però, l’intera opera appare decisamente solida e siamo sicuri che riuscirà ad attirare l’attenzione di tutti coloro che attendono un action-RPG in grado di donare tante ore di divertimento, sia in “single player” che in co-op.