Star Wars Dark Forces Remaster annunciato per PC e console

Nightdive, lo sviluppatore di System Shock Remake e Quake 2 Enhanced Edition, sta lavorando a un remaster di Star Wars: Dark Forces. Il titolo arriverà su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC tramite Steam e Nintendo Switch. Date un’occhiata al trailer qui sotto, che mostra grafica migliorata e filmati rimasterizzati.

Girando sul motore KEX dello studio con supporto 4K, 120 FPS e rendering 3D avanzato, supporta anche gamepad e trofei/obiettivi moderni. Non è stata annunciata una data di uscita per il remaster, ma Nightdive la rivelerà entro la fine dell’anno. Ambientato durante la trilogia originale, Star Wars: Dark Forces si concentra sul mercenario Kyle Katarn, che scopre il progetto Dark Trooper gestito dall’Impero. Combattendo per l’Alleanza Ribelle, cerca di opporsi alle nuove potenti creazioni del progetto. Di seguito una panoramica del gioco originale:

Star Wars: Dark Forces è un videogioco di tipo sparatutto in prima persona, sviluppato e pubblicato da LucasArts il 28 febbraio 1995 per PC ed il 30 novembre 1996 per PlayStation. Il gioco introduce il personaggio di Kyle Katarn, un ex agente imperiale ora mercenario assoldato dalla Alleanza Ribelle. Dopo la battaglia di Yavin, Kyle viene contattato ancora da Mon Mothma per investigare su un assalto imperiale nella base Tak di Talay eseguito con un tipo di soldato mai visto prima. L’investigazione di Kyle rivela che il progetto dei dark trooper è comandato dal generale Rom Mohc. Si infiltra nelle rovine della base e scopre la presenza di un prototipo di arma da dark trooper; nota che le iniziali “M.R.” corrispondono al nome Moff Rebus, un noto ingegnere imperiale. Questo porta poi Katarn verso Anoat, dove trova il Moff che si stava nascondendo nel sistema di Anoat City.

