Black Mith Wukong Anteprima: il re delle scimmie si scatena all’Opening Night Live 2023

Da tempo ormai si vociferava che il re scimmia sarebbe tornato sul palco di Colonia durante la gamescom 2023 per mostrarsi ancora una volta in tutta la sua potenza. Per questo motivo, quando sullo schermo sono apparse le nuove immagini tratte da Black Myth Wukong, l’attenzione era massima. Con un breve video, ma non per questo meno soddisfacente, la società di produzione videoludica cinese Game Science ha saputo regalarci un perfetto mix di poesia, forza e musicalità. Alcuni fortunati, inoltre, hanno potuto provarlo in prima persona, riportando le loro impressioni su tutto il vortice di emozioni vissute durante quel breve ma intenso viaggio. Sembra ormai chiaro a tutti che l’avventura di Wukong sarà incredibilmente pericolosa, irta di sfide ma anche totalmente coinvolgente e affascinante.

Black Mith Wukong: una fonte inesauribile di idee

Il videogioco trae direttamente ispirazione da uno dei testi letterari più famosi e importanti della Cina, Viaggio a Occidente. Il romanzo del XVI secolo è sicuramente un classico della letteratura di questo Paese e racconta il viaggio intrapreso dal monaco Sanzang per recuperare i testi canonici buddisti e diffonderli in Cina. Insieme a lui c’è il maiale Zhu Wuneng, il demone del fiume Sha Wujing e naturalmente Sun Wukong, il re scimmia. Quest’ultimo discepolo è riuscito a fare breccia nel cuore dei lettori così a fondo che molto spesso si trova in commercio una versione dell’opera con solamente i primi capitoli, ossia quelli dedicati alla storia del simpatico e forte regnante. Dopotutto è impossibile non amare una piccola scimmia, arrogante e presuntuosa, che ha il coraggio di sfidare l’Imperatore di Giada, il sovrano del Paradiso, opponendosi ai suoi ordini, intrufolandosi a una delle sue feste senza essere invitato e sconfiggendo ogni guardia mandata a punirlo. Questo probabilmente è anche uno dei motivi per cui il romanzo e Wukong sono diventati una fonte inesauribile di ispirazione per altre opere, soprattutto a partire dagli anni ’60.

Tra gli esponenti più importanti vi è sicuramente Dragon Ball, specialmente la prima parte della fortunata saga, in cui Goku è proprio la trasposizione moderna del nostro protagonista, accompagnato nel suo viaggio da Bulma, che con i suoi gadget, i capelli blu acqua e i suoi scatti d’ira sembra proprio un demone del fiume, e il maialino trasformista Oolong. Le stesse armi del piccolo Sayan sono quelle del romanzesco re scimmia: un bastone con la capacità di allungarsi e una nuvola volante con cui spostarsi. Ancora più diretto è il legame tra Viaggio a Occidente e Saiyuki, di cui è la trasposizione in versione manga con più demoni e azione. Ma anche in altre opere il simpatico scimmiotto fa la sua comparsa in maniera più o meno velata: in Naruto c’è un gorilla di nome Son Goku mentre è impossibile non notare la somiglianza tra lui e Monkey D. Rufy di One Piece. Non stupisce quindi che il settore videoludico si prepari ancora una volta a rendere omaggio a questo grande capolavoro della cultura letteraria cinese.

Un bastone contro le forze dell’oscurità

Nel breve video di presentazione di Black Mith Wukong, abbiamo avuto l’opportunità di vedere il re delle scimmie in azione. Mentre un inquietante suonatore di Shamisen senza testa accompagna il nostro ingresso all’interno del mondo di gioco, Wukong si prepara ad affrontare alcuni dei terribili avversari che ci si pareranno davanti durante il nostro viaggio. Alcuni di questi mostri erano già stati visti nei precedenti trailer usciti nel corso degli anni ma stavolta il tutto sembra molto più definito e coeso, integrato sia con l’ambiente che all’interno delle sequenze di combattimento. L’eroe non si fa intimidire dalle gigantesche dimensioni dei suoi avversari e li fronteggia con sicurezza e maestria con il suo bastone. Wukong conferma la sua anima souls-like con forti componenti action-RPG. Il nostro protagonista può contare su affascinanti combo di colpi leggeri e potenti, la cui potenza viene incrementata dalla possibilità del bastone di allungarsi. Non mancheranno inoltre incantesimi devastanti con i quali fronteggiare gli avversari più ostici.

Dragoni, tigri, scorpioni e molti altri avversari antropomorfi ci attenderanno in ambienti variegati, caratterizzati in maniera specifica. Dovremo infatti muoverci all’interno di foreste autunnali tinteggiate a chiazze arancioni, immergerci in vasche ricolme di sangue di piccoli templi a cielo aperto e anche affrontare l’oscurità di caverne che si allungano nel sottosuolo. Tanti teatri realizzati in maniera accurata, in cui poter scatenare la potenza dei nostri attacchi. Il tutto viene arricchito da diverse animazioni che mostrano con quanta attenzione abbia lavorato nell’ultimo anno il team di Game Science. La somma di questi elementi porta a un video dal forte impatto visivo, al cui centro troneggia il nostro re scimmia, pronto a sconfiggere ogni avversità che gli si parerà davanti. Black Mith Wukong è un progetto videoludico che viene sviluppato ormai da più di tre anni, ma la software house ha sempre diligentemente rispettato il suo appuntamento annuale con i videogiocatori, presentando a ogni gamescom i progressi del suo sviluppo. E quello che abbiamo visto quest’anno, ci è decisamente piaciuto.

Black Mith Wukong: fortunato chi lo prova

Alcuni fortunati, però, non si sono limitati solo ad osservare Wukong in azione ma hanno avuto la possibilità di provarlo in prima persona. In un grande evento organizzato nella città cinese di Hangzhou, mille fortunati hanno potuto controllare tutta la potenza degli attacchi dello scimmiotto. Parallelamente, durante il gamescom, altri giocatori hanno preso in mano il controller e viaggiare insieme al re scimmia. Anche se non è stato possibile utilizzare il sistema di progressione, è stato comunque entusiasmante poter affrontare alcuni terribili boss che saranno presenti nel gioco. Quello che è trapelato è un sistema di combattimento che mescola saggiamente attacchi fisici e magia. Ogni attacco leggero, infatti, fa accumulare Punti Fuoco, che vengono invece consumati da quelli pesanti, dandoci la possibilità di creare combo variegate. Gli incantesimi, inoltre, svolgono un ruolo strategico fondamentale: non servono soltanto ad attaccare ma anche ad avere vantaggi tattici, permettendoci di congelare l’avversario o creare delle copie di noi stessi. Infine Wukong potrà anche cambiare il proprio aspetto, trasformandosi in un lupo dotato di spada fiammeggiante o in una creatura dai devastanti attacchi velenosi. Tutte queste informazioni confermano come Black Mith Wukong sia ormai entrato in una fase finale di sviluppo, avendo già una struttura di gioco ben delineata, facendoci sperare che il periodo di uscita verrà rispettato da Game Science.

PIATTAFORME: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

SVILUPPATORE: Game Science

PUBLISHER: Game Science

DATA DI USCITA: 2024

