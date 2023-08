The Legend of Zelda Tears of The Kingdom: disponibile la patch 1.2.1

Nintendo ha reso disponibile un nuovo aggiornamento patch per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ricordiamo che di recente il Metacritic di Tears of The Kingdom è stato superato da Baldur’s Gate 3. La versione 1.2.1 risolve un problema relativo alla mappa e risolve un problema legato allo “scrigno del tesoro collegato a Flux Constructs”. Questo aggiornamento risolverà anche un problema tecnico per cui un determinato evento non si attiva. E come al solito “molti altri problemi” sono stati risolti per migliorare l’esperienza complessiva. Trovate le note complete qui. Di seguito una panoramica:

ver. 1.2.1 (Rilasciato il 22 agosto 2023)

Problemi risolti

Risolto un problema che a volte provocava uno sfarfallio intenso dello schermo quando venivano posizionate grandi quantità di indicatori sulla mappa.

Risolto un problema che impediva ai giocatori di ottenere il contenuto degli scrigni del tesoro attaccati ai Flux Construct quando gli scrigni del tesoro svanivano a causa degli attacchi dei Flux Construct.

Se lo scrigno del tesoro è scomparso, ricaricare i dati di salvataggio ripristinerà lo scrigno del tesoro o farà apparire automaticamente il contenuto dello scrigno nella tua borsa.

Se un determinato evento non si attiva quando si parla con Koltin dopo aver raccolto tutte le gemme Bubbul, il download di questi dati di aggiornamento risolverà il problema in modo che l’evento si attivi.

Molti altri problemi sono stati risolti per migliorare l’esperienza di gioco.

Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina Nintendo:

Un’epica avventura nelle terre e nei cieli di Hyrule vi aspetta in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch. L’avventura è vostra da creare in un mondo alimentato dalla vostra immaginazione. In questo sequel di Breath of the Wild, decidete il vostro percorso attraverso i vasti paesaggi di Hyrule e le misteriose isole che fluttuano nei vasti cieli sopra.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile per Nintendo Switch.