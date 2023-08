Tower of Fantasy: pubblicato il trailer della versione 3.2

Il gioco di ruolo d’azione open world free-to-play Tower of Fantasyè disponibile per mobile, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Level Infinite ha pubblicato un nuovo trailer che si concentra su Joltville e la versione 3.2 del gioco. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile dal 5 settembre. Di recente, il titolo ha festeggiato il suo primo anniversario dal lancio.

Su Tower of Fantasy, tutti i giocatori possono intraprendere un’avventura nella mappa chiamata Domain 9, ispirata all’oriente. I giocatori incontrano anche un personaggio intrigante di nome Liu Huo, una ragazza vivace e formidabile con un’innegabile passione per le arti marziali. Ama indossare un abito rosso vivace che riflette la sua abilità in combattimento e il suo ruolo di guardiana di Farewellville. Inoltre, con la versione 3.2 i giocatori potranno esplorare Joltville. Di seguito la descrizione di Joltville tramite YouTube:

Cari Viaggiatori, è ora di partire per il prossimo viaggio verso Joltville, dove converge la Potenza di Qinglong. Avvolta in un velo di nebbia eterea, Joltville è ancora il centro amministrativo del Domain 9, vantando anche l’hub commerciale più esteso. Tuttavia, le minacce costanti come l’esaurimento dell’energia e l’invasione dell’Oscurità stanno diventando sempre più serie. Il nuovo aggiornamento è in arrivo il 5 settembre.

Di seguito una panoramica di Tower of Fantasy:

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l’umanità è sfuggita al collasso dell’ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l’azione open-world di ToF ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un’emozionante esplorazione del mondo di gioco.

Caratteristiche

Open World : esplorate un vasto open world a tema sci-fi per scoprire le storie uniche dei personaggi e trovare armi e stili di gioco diversi.

: esplorate un vasto open world a tema sci-fi per scoprire le storie uniche dei personaggi e trovare armi e stili di gioco diversi. Personalizzazione dei personaggi : l’approfondito sistema di creazione dei personaggi di Tower of Fantasy permette ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio principale.

: l’approfondito sistema di creazione dei personaggi di Tower of Fantasy permette ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio principale. Multiplayer: i giocatori possono affrontare i difficili boss del mondo di gioco collaborando con i loro compagni di viaggio.

Tower of Fantasy è disponibile su dispositivi mobile, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.