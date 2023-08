Fallout 76: inizia la Stagione 14 Lotta per la Libertà

Libertà in tutta l’Appalachia con la stagione 14: Lotta per la libertà, di Fallout 76 in arrivo oggi su tutte le piattaforme. I giocatori possono accumulare S.C.O.R.E. procedendo nella stagione e completando le attività di gioco. Lungo il cammino, otterranno ricompense patriottiche per il C.A.M.P., beni di consumo, valute ed elementi estetici. Che i giocatori siano appena usciti dal Vault o abitanti dell’Appalachia da molto tempo, tante sono le attività da affrontare da soli o con gli amici completando sfide giornaliere e settimanali per sbloccare le ricompense di Lotta per la libertà.

Tra le ricompense abbiamo oggetti come gli arredi speciali a tema Studio Ovale per il C.A.M.P., l’espositore per armi aquila intagliata, un fermentatore da birrificio, elementi estetici come la vernice passeggiata spazio profondo per armatura atomica e tanto altro. Nell’aggiornamento della stagione 14 ci sono anche miglioramenti vari, inclusi requisiti ridotti per le carte Talento, modifiche al banco da lavoro e la possibilità di utilizzare la visuale libera in modalità foto. Il rosso, il bianco e il blu risaltano nell’Appalachia post-nucleare della stagione 14, Lotta per la libertà, su tutte le piattaforme. Gli abbonati attivi a Fallout 1st ricevono anche ricompense bonus salendo di livello. Scoprite di più su come diventare membro di Fallout 1st sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Esplorate la vasta Zona Contaminata devastata dalla guerra nucleare in questa variante multigiocatore a mondo aperto della storia di Fallout. Interagite con il mondo di Fallout più grande e dinamico mai creato. L’invasione mutante è arrivata e le mutazioni delle operazioni giornaliere hanno infettato gli eventi pubblici. Affrontate un evento pubblico mutato ogni ora per ottenere ricompense e sfide aggiuntive, e tornate alle operazioni giornaliere per guadagnare ricompense in base al livello e scoprire una nuova gamma di luoghi, nemici e mutazioni.

Fallout 76 è disponibile per PlayStation, Xbox e PC tramite Steam.