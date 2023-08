Bologna Game Farm: i team vincitori sono presenti alla gamescom 2023

Dopo l’emozionante esperienza alla Game Developers Conference, il più importante evento dedicato ai videogiochi che si è svolto a marzo a San Francisco e il successo della partecipazione al First Playable a luglio a Firenze, i team di Bologna Game Farm sono pronti per gamescom 2023, il più importante evento dell’anno a livello europeo dedicato ai videogiochi, che quest’anno si tiene dal 23 al 27 agosto.

I team, che fanno parte della collettiva italiana a gamescom 2023 organizzata da Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e da MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) con la collaborazione di IIDEA (Italian Interactive & Digital Entertainment Association), sono presenti in fiera durante i primi 2 giorni della manifestazione: oggi, mercoledì 23 agosto e domani, giovedì 24 agosto. Tra i team vincitori della prima edizione è confermata la presenza di Dreambits Studio, Green Flamingo e Magari mentre, direttamente dalla seconda edizione – il cui percorso di accelerazione si è concluso a maggio – troviamo tutti e 4 i team vincitori con le loro originali proposte: Farafter di Giant Cog Studio, Monster Chef di Studio Pizza, Handmancers di Non Studio, Ryoko di Kodama Studio.

Accompagnati come sempre da Ivan Venturi, coordinatore del percorso di accelerazione e, in questa occasione, anche da Sara De Martini, del Comune di Bologna in qualità di project manager di Bologna Game Farm, i team avranno ancora una volta la possibilità di entrare in contatto con professionisti del settore e con realtà legate al mondo dei videogiochi: aziende, editori, studi indipendenti, media specializzati, per avere un confronto diretto con il mondo del lavoro, trarre spunti interessanti per nuovi progetti, identificare possibili opportunità di sviluppo per i loro prototipi.

La partecipazione a Gamescom dei team della prima e della seconda edizione dimostra nuovamente il forte impegno di Bologna Game Farm nel continuare a seguire i progetti selezionati nel loro percorso di crescita anche una volta terminato il programma di accelerazione, sempre con l’obiettivo di creare occasioni di incontro che poi possano sfociare in vere e proprie collaborazioni. Bologna Game Farm è il progetto per lo sviluppo del settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, coordinato dal Comune di Bologna e realizzato con ART-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA – Italian Interactive & Digital Entertainment Association.

Bologna Game Farm mira a: fornire supporto all’integrazione di attività imprenditoriali nel contesto dell’ecosistema regionale dell’innovazione, rafforzare le capacità manageriali e imprenditoriali del settore videogiochi in Emilia-Romagna, incrementare la consapevolezza dell’importanza del comparto per la crescita economica del sistema produttivo regionale, sviluppare relazioni tra il settore e l’ecosistema regionale dell’innovazione favorendo iniziative di cross over con altri settori.