The 7th Guest VR: annunciata la data di lancio

Durante il pre-show dell’Opening Night Live è stato mostrato il trailer focalizzato sulla storia di The 7th Guest VR, la tanto attesa rivisitazione in realtà virtuale dell’iconico gioco. E non è tutto…è stata svelata anche la data d’uscita. L’innovativo e misterioso adattamento VR del classico cult uscirà il 19 ottobre per Meta Quest 2, PlayStation VR 2 e PC tramite Steam, giusto in tempo per la spooky season.

I giocatori hanno anche potuto dare un’occhiata alla grafica mozzafiato e agli intriganti enigmi che li attendono in nel nuovo adattamento in realtà virtuale, ognuno accuratamente realizzato e riprogettato da zero per sfruttare al massimo l’esperienza VR. Sono state mostrate anche altre scene volumetriche rivoluzionarie, in cui i giocatori assistono alle apparizioni spettrali degli sfortunati ospiti, nella loro piena gloria 3D. Di seguito la dichiarazione del Game Director Paul van der Meer:

Articoli Consigliati gamescom 2024: ecco le date dell’evento del prossimo Bologna Game Farm: i team vincitori sono presenti alla gamescom 2023

Con The 7th Guest VR, puntiamo a superare i limiti di ciò che è possibile nella realtà virtuale, proprio come faceva il gioco originale con il CD-rom. “Il trailer della storia mostra i reali risultati ottenuti dalla cattura volumetrica a questo livello, dando ai giocatori la possibilità di assistere ad un assaggio dell’intensa atmosfera e di osservare i personaggi mentre esplorano gli strani avvenimenti della villa, insieme alle sinistre ragioni per cui sono stati portati lì.

Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Prova il classico gioco di Trilobyte e rivivi la storia originale da una prospettiva completamente nuova. In The 7th Guest VR riporta personaggi come Martine Burden, Brian Dutton, Edward ed Elinor Knox e altri. È ora di scoprire chi è il 7° ospite.

The 7th Guest VR sarà disponibile il 19 ottobre su PS VR2, Meta Quest e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.