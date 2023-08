Corsair presenta Platform 6, la scrivania modulare per computer

CORSAIR, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator ed appassionati di PC, ha presenta Platform 6, una scrivania modulare estremamente versatile dedicata a gamer, content creator e professionisti. Forte di un’esperienza decennale nella creazione di attrezzature ad alte prestazioni per scrivanie e sistemi di streaming utilizzati ogni giorno dai propri clienti, CORSAIR e la consociata Elgato vantano un posizionamento unico che consente di comprendere e offrire gli strumenti ideali per un ambiente gaming o di lavoro. Per ulteriori informazioni su CORSAIR, visitate il sito ufficiale qui.

Platform 6 supporta i numerosi e diversi stili di vita odierni, spaziando da un utilizzo pensato per i videogiocatori e content creator ad una soluzione ideale per i professionisti del lavoro da remoto che necessitano di uno spazio ben organizzato a casa propria. Una generosa superficie di circa 180 centimetri, che può essere ulteriormente ampliata, offre tutto lo spazio necessario per posizionare PC di alta gamma, sistemi completi dedicati allo streaming ed una vasta serie di accessori. Grazie alle molteplici configurazioni che offrono un’ampia gamma di funzionalità come l’altezza regolabile motorizzata, la scelta del materiale per la superficie del piano di appoggio ed un sistema espandibile su binari, i clienti avranno la possibilità di progettare la loro postazione Platform 6 ideale usando l’apposito configuratore online di CORSAIR, così da adattarla alle proprie necessità e agli spazi disponibili. In alternativa, tutti gli appassionati potranno scegliere direttamente tra una serie di opzioni predefinite appositamente progettate. Ogni Platform 6 integra un sistema modulare su binari che sfrutta una traversa standard universale con canale a T realizzata in alluminio, guide laterali ed un binario montato superiormente, garantendo quindi la compatibilità con centinaia di attacchi e accessori di terze parti.

Platform 6 potrà essere acquistata sullo store online e tramite la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati a partire dal 4° trimestre del 2023.