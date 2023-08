Samsung presenta l’Odyssey Neo G9 e l’Odyssey Ark

Samsung Electronics presenta il futuro dei monitor gaming con le ultime novità della serie Odyssey: Odyssey Neo G9 57″ (nome del modello: G95NC) e Odyssey Ark 55″ (nome del modello: G97NC). I monitor gaming, che ora possono essere ordinati in Europa, sono in mostra alla gamescom 2023, l’evento dedicato al gaming che si tiene dal 23 agosto 2023 al 27 agosto 2023 a Colonia in Germania.

Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics, ha dichiarato:

Il mondo dei videogiochi è in continua evoluzione. La tecnologia dei monitor più recenti è fondamentale per i gamers per aprire nuove porte all’avventura e dare il meglio di sé. Con i nuovissimi monitor Odyssey, Samsung si impegna ad essere leader nel settore dei monitor gaming, in modo da consentire il massimo livello di coinvolgimento e per creare nuove esperienze per i giocatori di tutto il mondo. gamescom è un luogo in cui si discute del futuro del gaming. Non possiamo immaginare un posto migliore per presentare il futuro dei monitor.

I monitor Odyssey Neo G9 57″ e Odyssey Ark 55″ sono presenti allo stand Samsung nel padiglione 9, insieme alle nuove esperienze di Activision Blizzard, tra cui Warcraft Rumble, World of Warcraft e Overwatch 2: Invasion.

Jim McMullin, Managing Director di Activision Blizzard EMEA, ha aggiunto:

Activision Blizzard è entusiasta di unire le forze con Samsung alla Gamescom, un evento iconico che celebra la comunità gaming”, ha dichiarato Jim McMullin, Managing Director di Activision Blizzard EMEA. “Insieme a Samsung, siamo orgogliosi di offrire un’esclusiva esperienza di gioco hands-on di Warcraft Rumble prima del lancio, mostrando la potenza dei nostri giochi sui dispositivi Galaxy all’avanguardia, insieme a World of Warcraft come non l’avete mai visto prima su monitor Super Ultra-Wide Odyssey, e all’emozionante prossimo capitolo di Overwatch 2, Overwatch 2: Invasion.

Sfida la realtà e vinci tutto con Odyssey Neo G9 57″

Primo monitor Dual UHD sul mercato, Odyssey Neo G9 57″ è stato progettato per offrire esperienze visive rivoluzionarie ai giocatori che desiderano migliorare le prestazioni e affinare il proprio vantaggio competitivo. La curvatura 1000R dello schermo da 57″ è ampia come quella di due monitor UHD da 32″ e coinvolge gli utenti con immagini nitidissime e un ampio campo visivo, immergendoli nei videogiochi come mai prima d’ora. La tecnologia Quantum Matrix alimenta l’illuminazione Quantum Mini LED di Samsung sullo schermo, che offre zone di oscuramento più limitate e discrete. Il risultato è una migliore distinzione tra le aree chiare e quelle scure dello schermo, con un contrasto netto e un minore blooming.

Odyssey Neo G9 sfrutta al meglio l’illuminazione LED Quantum Mini combinandola con VESA Display HDR 1000. Con una luminosità di picco di 1.000 nit, i contenuti HDR appaiono vividi e realistici, con un’accurata riproduzione del colore e del contrasto, oltre a una maggiore espressione e profondità del colore. Le prestazioni di gioco corrispondono al livello di qualità visiva per aiutare i giocatori a esprimere tutto il loro potenziale. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GTG) offrono una minore sfocatura e un’immagine fantasma ridotta al minimo, in modo che i giocatori possano essere più reattivi grazie a un’esperienza visiva fluida e un gameplay esaltante. La tecnologia AMD FreeSync Premium Pro garantisce una visione e un gioco senza interruzioni.

L’incredibile prestazione visiva Dual UHD è accompagnata da un’incredibile opzione di connettività. Odyssey Neo G9, infatti, offre la connettività DisplayPort 2.1 certificata VESA. DP 2.1 supporta una larghezza di banda senza precedenti per facilitare giochi fluidi, riproduzione video efficiente e risoluzioni superiori a 8K. Oltre alla DP2.1, Odyssey Neo G9 57″ offre anche HDMI 2.1 e un hub USB, in modo che i videogiocatori possano collegare tutti i loro dispositivi e rendere più comode le loro sessioni di gioco.

Con uno schermo così ampio e ad alta definizione e nuovi ingressi, i giocatori possono utilizzare solo Odyssey Neo G9 57″ invece di più monitor, mantenendo la scrivania libera da ingombri e creando un comodo ambiente multitasking con un unico schermo. Le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture offrono più ingressi e il monitor utilizza Auto Source Switch+ per connettersi istantaneamente a nuovi dispositivi senza dover scegliere le sorgenti di ingresso. Il supporto ergonomico, Core Lighting+ e CoreSync rendono il monitor adatto a qualsiasi ambiente e si adattano all’atmosfera del gioco con l’illuminazione ambientale.

Durante i mesi di agosto e settembre 2023, il canale Twitch di Samsung Odyssey celebrerà il lancio di Odyssey Neo G9 con un evento speciale, Odyssey Evolves. Alcuni tra i più noti streamer affronteranno sessioni di gioco con i titoli più interessanti su Odyssey Neo G9 e metteranno in palio premi per i follower del canale, tra cui una configurazione di gioco da 10.000 dollari che include Odyssey Neo G9.

Esplora una nuova frontiera con Odyssey Ark 55″ ottimizzato

Il primo schermo da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo è stato ottimizzato. Oltre alla straordinaria qualità dell’immagine, al form factor e alle prestazioni di gioco di livello professionale, nuove funzioni progettate per offrire esperienze di gioco ancora migliori aprono nuove strade per i giocatori che desiderano ottenere il massimo dell’intrattenimento. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GTG) offrono ai giocatori maggiori probabilità di vincere, mentre la modalità Cockpit offre prospettive completamente nuove da esplorare con un orientamento verticale.

Le caratteristiche implementate all’Odyssey Ark (nome del modello: G97NC) includono il nuovo Samsung Multi View, che consente agli utenti di vedere fino a 4 schermate contemporaneamente sul display. Questo sistema porta le funzionalità di split-screen a un livello superiore, consentendo ai giocatori di avere una visione di insieme utilizzando un unico schermo, anche quando si utilizzano dispositivi esterni. Un unico schermo con più visualizzazioni consente di mantenere le scrivanie prive di ingombri, in modo che i giocatori possano concentrarsi sul gioco.

Nella nuova Multi View, gli utenti possono utilizzare l’ingresso da tre porte HDMI, oltre che dalla nuova connessione DisplayPort 1.4. Questo nuovo ingresso può supportare flussi 4K UHD per un intrattenimento di alta qualità.

L’Ark è ora anche più di una sala giochi personale: rappresenta un’unica soluzione per tutte le esigenze. L’aggiunta della funzione KVM switch (Keyboard, Video, Mouse) rende Odyssey Ark la stazione di comando unica per un’esperienza multitasking fluida su più dispositivi. Gli utenti possono controllare tutti i dispositivi collegati al monitor con un’unica configurazione di mouse e tastiera. Odyssey Neo G9 57″ sarà disponibile per il pre-ordine alla Gamescom 2023, con orari di lancio variabili a seconda del paese di riferimento.