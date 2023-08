PlayStation Remote: svelato il prezzo del device per il gioco in remoto di Sony

L’ex Project Q ha un nuovo nome e un prezzo: Sony ha infatti annunciato che il suo device per il gioco in remoto si chiama PlayStation Remote e costerà 219.99 Euro. Arriverà durante il 2023, ma non è stata svelata la data precisa. Inoltre, sono stati mostrati gli auricolari wireless Pulse Explore (149,99 Euro) e le cuffie wireless Pulse Elite (219,99 Euro). Maggiori informazioni, tra cui la data d’uscita, verranno dati più avanti.

Queste le caratteristiche del device portatile dal PlayStation Blog:

PlayStation Portal porta l’esperienza PS5 nel palmo della tua mano. Include le funzionalità principali del controller wireless DualSense, inclusi trigger adattivi e feedback tattile. Il vibrante schermo LCD da 8 pollici è in grado di raggiungere una risoluzione di 1080p a 60 fps, fornendo un’esperienza visiva ad alta definizione che ci si aspetta dai giochi di alta qualità creati da sviluppatori di livello mondiale.

PlayStation Portal è il dispositivo perfetto per i giocatori che vivono in ambienti domestici in cui potrebbero aver bisogno di condividere la TV del soggiorno o semplicemente voler giocare ai giochi PS5 in un’altra stanza della casa. PlayStation Portal si connetterà in remoto alla tua PS5 tramite Wi-Fi, così potrai passare rapidamente dal gioco sulla tua PS5 a PlayStation Portal. PlayStation Portal può riprodurre i giochi supportati installati sulla tua console PS5 e utilizzare il controller Dualsense. Include anche un jack audio da 3,5 mm per l’audio cablato. I giochi PS VR2, che richiedono il visore, e i giochi trasmessi in streaming tramite lo streaming cloud di PlayStation Plus Premium, non sono supportati.

Cuffie wireless Pulse Elite e auricolari wireless Pulse Explore

Pulse Elite è il nuovo auricolare wireless che offre audio senza perdita di dati ed è dotato di un microfono con asta retrattile e di una riduzione del rumore potenziata dall’intelligenza artificiale in grado di filtrare i suoni di sottofondo. Con il prodotto è incluso anche un gancio di ricarica per una comoda opzione di ricarica e conservazione.

Pulse Explore è il primo set di auricolari wireless PlayStation, che offre un’esperienza audio portatile premium con doppi microfoni e rifiuto del rumore potenziato dall’intelligenza artificiale in grado di filtrare i suoni di sottofondo. Offre anche audio senza perdite e viene fornito con una custodia di ricarica.

Pulse Elite e Pulse Explore saranno i primi dispositivi audio PlayStation a utilizzare driver magnetici planari progettati su misura per un’esperienza di ascolto di livello audiofilo normalmente presente nelle cuffie premium per ingegneri del suono professionisti. Con Pulse Explore, Sony è una delle prime aziende a fornire auricolari wireless al mercato di massa utilizzando la tecnologia del driver magnetico planare.

Qui sotto il teaser di Pulse Explore e Pulse Elite