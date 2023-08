These Doomed Isles: annunciata la data dell’accesso anticipato per il city builder/survival

Dopo l’arrivo ad aprile del prologo, il city builder/survival These Doomed Isles ha ora una data per l’accesso anticipato. Lo sviluppatore Triplevision Games Limited e il publisher Fireshine Games hanno infatti annunciato che sarà disponibile in early access su Steam dal 25 settembre. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Gioca a fare il dio in questo gioco di costruzione di città e di sopravvivenza con meccaniche di deckbuilding roguelike. Raccogli le carte per far emergere le terre dal mare, costruisci insediamenti per i tuoi seguaci e fai piovere fuoco sulle ondate di invasori. Scegli tra 3 divinità con carte, stili di gioco e abilità uniche per guidare le loro civiltà alla vittoria! Abbiamo in programma di aggiungere ancora divinità, carte, nemici e molto altro nel corso dell’accesso anticipato.

Trasforma una modesta isoletta in un fiorente arcipelago con fattorie, industrie, fortificazioni e altro ancora. Scoprendo strutture e strategie sempre più avanzate, potrai accogliere le preghiere dei seguaci e vincere la partita!

Raccogli le carte per creare il mazzo che desideri. Gestisci le carte del tuo mazzo e assicurati di sopravvivere fino alla raccolta successiva. Trova potenti sinergie con oltre 250 carte con cui giocare per superare le sfide che ti si presentano.

Riuscirai a sopravvivere a queste isole condannate? Dovrai affrontare sfide sempre più impegnative: ondate di invasori e potenti boss cercheranno di vanificare tutto il tuo duro lavoro, riducendo il tuo insediamento in macerie e schiacciando tutti i tuoi seguaci che oseranno ostacolarli. Impara dagli errori e perfeziona le tue strategie per esaudire le preghiere dei tuoi seguaci e mantenere un dominio incontrastato.

Ogni divinità ha poteri divini unici e una serie di carte che puoi brandire per far sopravvivere la tua civiltà. Fai piovere meteoriti sugli invasori o scatena una tempesta per farli affondare in mare; accumula potenti effetti di stato sui tuoi nemici e falli pentire di aver provato a invaderti!

Caratteristiche disponibili dall’inizio dell’accesso anticipato:

3 civiltà e divinità con diversi stili di gioco, estetica e abilità

Oltre 250 carte uniche

Oltre 15 nemici unici e 9 boss

10 avanzamenti di livello

Oltre 30 reliquie e maledizioni per diversificare le cose

Le classifiche degli amici, che ti permetteranno di competere contro i tuoi amici per ottenere i migliori punteggi

Qui sotto il trailer che annuncia la data d’uscita in early access di These Doomed Isles.