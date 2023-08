Park Beyond: svelato il nuovo aggiornamento e il DLC Beyond eXtreme

Bandai Namco e Limbic Entertainment hanno annunciato novità in arrivo per Park Beyond. Il 29 settembre ci sarà infatti l’aggiornamento gratuito 2.0, che includerà alcuni miglioramenti alle prestazioni, modifiche al flusso dei visitatori, una riprogettazione delle missioni, miglioramenti nella costruzione modulare e molto altro.

Ma soprattutto, sarà implementata l’attesa piattaforma di condivisione di parchi e prefabbricati potenziata da mod.io, consentendo così ai giocatori di condividere i loro parchi straordinari e i prefabbricati che hanno creato su ogni piattaforma e in tutto il mondo!

Qui sotto la roadmap

Infine, il 29 settembre segnerà anche il lancio del primo mondo a tema del gioco: Beyond eXtreme, che andrà ad aggiungere nuove missioni focalizzate sull’esplosivo personaggio di Blaize, due nuove flat ride, nuovi intrattenitori e oltre 250 oggetti per lo scenario. Con alcune attrazioni folli in stile anni ’90, Beyond eXtreme si rivolge a tutti gli amanti dell’adrenalina disposti a rendere il proprio parco un paradiso per chi ama il brivido!

Qui sotto potete vedere il trailer e ancora più sotto i nuovi screenshot del DLC, ricordandovi che Park Beyond è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.