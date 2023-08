Crimson Desert Anteprima: un corposo gameplay trailer all’Opening Night Live 2023

Tra i tanti nomi “big” presenti all’Opening Night Live della gamescom 2023, non poteva mancare di certo Crimson Desert, l’ottimo open-world action-RPG ideato dal team Pearl Abyss, lo studio che finora abbiamo trovato anche alle prese principalmente con Black Desert Online. Questo nuovo titolo fa capolino all’interno di un più ampio consesso di videogames presentati (la cui lista completa è disponibile nel nostro recap dedicato alla serata) grazie a un nuovo gameplay trailer ricco di azione, che ci immerge in medias res nel vivo dei combattimenti e degli scontri previsti in questo prossimo titolo, ancora in via di sviluppo. Tanti sono i dettagli e le novità gustose emerse in oltre 3 minuti di video dedicati al gameplay, che non vediamo l’ora di condividere con voi immediatamente nella nostra anteprima dedicata!

Articoli Consigliati Nacon: ecco le ultime novità dalla gamescom 2023 Into the Infinite: ecco cosa è stato mostrato allo showcase di Tencent e Level Infinte

Crimson Desert: nel vivo della battaglia

Come abbiamo anticipato, il filmato mostrato il 22 agosto alla cerimonia inaugurale dell’evento videoludico a Colonia ci offre una panoramica piuttosto ampia e corposa dedicata alle numerose sfaccettature del gameplay del gioco, che ci promette tanta azione e adrenalina. Fin dal primissimo istante, veniamo immersi senza perdere tempo nei combattimenti corpo a corpo che il protagonista Kliff si troverà ad affrontare, decisamente brutali e dal ritmo serratissimo, i quali però riescono a offrire anche una certa libertà di azione al giocatore. Questi ad esempio potrà sfruttare a proprio vantaggio gli elementi distruttibili degli scenari in cui siamo presenti e che caratterizzano il campo di battaglia, come torri di controllo in legno che possono crollare sui nemici, liquidi infiammabili e mura che crollano al momento opportuno, e così dicendo. Non solo, ci saranno anche brevi momenti di interazione per una sfida a braccio di ferro con gli altri abitanti del regno medievale di Pywel in cui siamo collocati, dalle ambientazioni davvero suggestive e caratteristiche di questi scenari. Ma vedremo tra poco il comparto grafico e artistico che è stato scelto per Crimson Desert, ora diamo invece spazio all’azione, davvero variegata e dalle molteplici possibilità. Non soltanto infatti potremo dedicarci agli scontri violenti, esplosivi e sanguinosi, ma anche all’esplorazione di ampi spazi verdeggianti, per spostarci a cavallo del nostro fido destriero, e di città varie che incontreremo lungo il percorso, per cimentarci in varie quest secondarie offerte dagli NPC, comprare e vendere merci ai mercanti o cimentarsi in attività spensierate e passatempi gradevoli. Tra questi, dedicarci alla pesca, suonare il flauto, domare cavalli e coccolare gli animali.

Alla ricerca della sopravvivenza

Crimson Desert però non è soltanto pura battaglia, ma è anche e soprattutto una vera e propria esperienza di gioco survival, per certi aspetti. Siamo infatti chiamati a fare di tutto pur di averla vinta e cercare di salvare il nostro eroe in qualsiasi occasione. Se ci mancherà un mezzo di trasporto per muoverci più in fretta, non avrà alcun dubbio a far smontare dal carro un innocente contadino in maniera molto brutale, rubandoglielo, oppure a liberare un civile per la sua sopravvivenza. Un mercenario al soldo di un potente, o di se stesso? Non proprio, o comunque non sempre. Avremo modo di conoscere il nostro freddo protagonista stratega man mano che interagisce con il mondo di gioco e i vari NPC, appartenenti a razze di varia origine. Come tutti i fantasy che si rispettano, anche in Crimson Desert infatti troveremo diversi esseri, non solo umani e non solo nemici, anzi. Potremo interagire e intessere brevi relazioni con ciascuno di loro, ma la parte che più ci ha colpito, oltre ai combattimenti decisamente scenografici, sono state le modalità di esplorazione e movimento del nostro eroe Kliff. Oltre a potersi arrampicare su qualsiasi superficie in un modo che ci ricorda senza troppa fatica i vari Assassin’s Creed, il protagonista può anche saltare in groppa ad un destriero per domarlo ed equipaggiarlo, oltre che munirsi di armi quali aste per eseguire balzi oltre le barricate e usare diversi mezzi per muoversi. Che sia il cielo con una mongolfiera, o lanciarsi da essa e aprire una sorta di ali sulla sua schiena che fungano da deltaplano, Kliff saprà fare del suo meglio per andare ovunque in maniera fluida e sfaccettata.

I prestiti da altri titoli Tripla A

In attesa di una finestra di uscita precisa, ma non ancora delineata, Crimson Desert arriverà su PC e console offrendoci un ampio ventaglio di possibilità tecniche e calchi grafici presi in prestito da importanti giochi a noi già noti da tempo. Se infatti la prerogativa di questo titolo non sta tanto nella resa cinematografica e impressionante della storia, quanto nell’immersione del giocatore in un mondo coinvolgente e strategico, sempre alla ricerca di tattiche e strategie belliche da mettere in campo, vero è anche che Crimson Desert ha delle potenzialità davvero importanti, unendo tra loro una serie di meccaniche che hanno reso famosi altri open world Tripla A. Tra questi, l’ispirazione potrebbe essere stata tratta dal franchise Ubisoft, Assassin’s Creed, come anticipato (mostratosi anch’esso durante l’evento di apertura della gamescom) per quanto riguarda il movimento di Kliff, così come le isole sospese in aria ricordano quelle di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (di cui vi riproponiamo qui la nostra recensione) dove l’ispirazione sembra davvero evidente. Al netto di queste riprese grafiche e stilistiche, il titolo di Pearl Abyss sembra davvero essere pregno di contenuti e divertimento, per riuscire così ad attirare la nostra attenzione e coinvolgerci pienamente per parecchie ore. Infine anche la qualità grafica sembra essere promettente, anche se forse in questo momento, alla luce del trailer che abbiamo appena visto, ci potrebbe essere il rischio di qualche calo nella performance del motore grafico, ma chiaramente speriamo di sbagliarci e di avere per le mani un software ampiamente performante.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Switch

Sviluppatore: Pearl Abyss

Publisher: Pearl Abyss

Data di pubblicazione: TBD

A giudicare dal trailer, sembrerebbe che Crimson Desert possa essere in grado davvero di regalarci parecchie soddisfazioni, e dove l’unico tema delicato e potenzialmente difettoso possa essere un motore di gioco non del tutto ottimizzato e performante al meglio, ma c’è ancora tempo per l’ottimizzazione. Al netto di questo piccolo, e unico, neo che abbiamo identificato, il titolo di Pearl Abyss sembra davvero capace di stupirci e coinvolgerci con una ricchezza di varianti e dettagli di gioco importanti, alimentando la nostra curiosità e attenzione per questo fantasy che mischia diversi elementi a noi già noti, ma che ci auguriamo possano essere reimpastati in una ricetta comunque gustosa e originale, regalandoci ore e ore di esplorazione e combattimento in un open world che speriamo possa raggiungere presto le nostre console. Magari con qualche ulteriore anticipazione o approfondimento nel mentre, per scoprire ancor di più sulle svariate features di gioco che l’open world RPG in questione potrebbe potenzialmente offrirci.