Fallout: la serie TV arriva nel 2024

La serie TV Fallout di Amazon arriverà nel 2024 e si svolgerà a Los Angeles.

Bethesda e Amazon hanno confermato che lo show televisivo (che venne annunciato nel 2020) tratto dalla saga post-apocalittica uscirà il prossimo anno e sarà ambientato nel capoluogo della contea dello Stato della California.

Amazon ha pubblicato il poster in concomitanza con la proiezione di un trailer di Fallout alla Gamescom. Il teaser, andato in onda dopo una presentazione di Starfield, non sarà rilasciato pubblicamente, ma Todd Howard di Bethesda ha detto che presto arriveranno approfondimenti sullo spettacolo.

Stando a VGC, Il teaser mostrava soldati della Confraternita d’Acciaio in marcia, una sparatoria in una città di ispirazione western e una donna che emergeva da un vault per la prima volta.

“Uno dei film che ha ispirato Starfield è il film Interstellar, scritto da Jonathan Nolan – lui si fa chiamare Jonah”, ha detto Howard. “Ho conosciuto Jonah e ho sempre desiderato realizzare uno show televisivo su Fallout. Quindi ne ho parlato con Jonah e stiamo realizzando il prossimo show televisivo Fallout, e abbiamo pensato di darvi un’anteprima”.

Fallout ha debuttato nel 1997 e il gioco più recente della serie è stato il titolo multiplayer online Fallout 76 del 2018. La stagione 14 del titolo, Fight for Freedom, è stata lanciata martedì.

Qui sotto potete vedere il tweet di Amazon Prime.