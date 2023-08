Gen V: poster e personaggi dello spin-off di The Boys

Gen V, serie tv spin-off di The Boys, prodotto di punta degli Amazon Studios e trasmesso in esclusiva su Prime Video, torna a far parlare di sé prima dell’uscita mostrando il poster ufficiale e presentando i personaggi principali che vedremo durante lo scorrere degli episodi.

La serie verrà trasmessa su Prime Video a partire dal 29 settembre del 2023 con i primi tre episodi, e in attesa del lancio è stato svelato il poster ufficiale, in cui svettano i giovani studenti della Godolkin University, il prestigioso college per supereroi.

Sono proprio gli studenti protagonisti di Gen V a prendersi uno spazio maggiore per concedersi una presentazione adeguata, in modo da andare a conoscere meglio i giovani studenti e i rispettivi attori che andranno ad interpretarli.

L’attrice Jaz Sinclair interpreterà Marie Moreau, supereroina diciottenne con l’incredibile potere di controllare e trasformare in arma il proprio sangue, e desiderosa di svettare nelle classifiche scolastiche per riuscire così a unirsi ai Sette. La migliore amica di Marie è Emma Meyer, interpretata da Lizzie Broadway, che vestirà i panni della giovane e insicura eroina nota già col nome Little Cricket.

Andre Anderson, junior della Godolkin University e dotato di poteri magnetici, è invece interpretato da Chance Perdomo. Una biografia di tutto rispetto, figlio del famoso supereroe Polarity, dovrà farsi strada con le proprie forze per mantenere alte le aspettative segnate dalle sue radici. Due amici di Andre sono proprio Cate Dunlap, interpretata da Maddie Phillips, e Jordan Li, ruolo assegnato agli attori London Thor e Derek Luh. Mentre Cate è in grado di convincere le persone a fare ciò che desidera, Jordan ha il potere di cambiare forma, maschile o femminile.

Luke Riordan, noto anche come Golden Boy, ragazzo di Cate e migliore amico di Andre, è invece interpretato da Patrick Schwarzenegger. Il suo titolo annuncia già il suo potere principale, e ormai senior nell’università, è in lizza per diventare uno dei Sette.

Non solo studenti, però, Prime Video ha presentato anche altri personaggi ricorrenti nella serie, come Sam (Asa German), tormentato supereroe inseguito dalla sfortuna e dalle sue stesse allucinazioni, Polarity (Sean Patrick Thomas), padre di Andre e membro del consiglio di amministrazione della Godolkin University, Il Professor Rich “Brink” Brinkerhoff (Clancy Brown), il Dr. Edison Cardosa (Marco Pigossi) e la Preside del college Indira Shetty (Shelley Conn).