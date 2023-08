The Gilded Age: svelato il teaser trailer ufficiale dell’esclusiva Sky

Dai creatori di Downton Abbey, si ritorna nella New York di fine Ottocento con l’annuncio tramite il teaser trailer ufficiale di The Gilded Age, esclusiva Sky e in streaming solo su NOW in arrivo il prossimo ottobre.

Abiti sfarzosi e grandi sale da ballo ci danno il benvenuto in questa nuova serie tv, mentre la piccola aristocrazia della New York City a cavallo tra il vecchio e il nuovo mondo lotta contro l’avanzare del progresso, portato dall’arrivo di una nuova e più moderna borghesia.

Articoli Consigliati Gen V: poster e personaggi dello spin-off di The Boys Fallout: la serie TV arriva nel 2024

The Gilded Age racconta l’età dorata americana, cercando di andare a scavare nella storia in quelle che sono state le dinamiche interne di un momento epocale in cui è stata segnata la transizione decisiva a una nuova epoca. Una metafora storica scandita da due punti di vista, che nella prima stagione erano la tradizione, incarnata dall’austera ereditiera Agnes Van Rhijn e dalla sua schiera di parenti e nipoti, e la modernità, portata avanti dalla giovane coppia borghese dei Russell.

In questa nuova stagione vedremo questo scontro proseguire ed entrare ancora di più nel vivo, permettendo così al cast magistrale di dare ancora più sfogo al suo talento. Infatti, tra gli attori presenti sullo schermo, spiccano sicuramente Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon e Morgan Spector.

Oltre a loro, nel cast sono presenti Louisa Jacobson, Denée Benton, Ben Ahlers, Michael Cerveris, Kelley Curran, Taissa Farmiga, Jack Gilpin, Simon Jones, Sullivan Jones, Celia Keenan-Bolger, Debra Monk, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara,Patrick Page, Harry Richardson, Taylor Richardson, Blake Ritson, Douglas Sills, Erin Wilhelmi, Nathan Lane, Audra McDonald, John Douglas Thompson, Ashlie Atkinson, Laura Benanti, Nicole Brydon Bloom, Christopher Denham, David Furr, Ward Horton, Matilda Lawler e Robert Sean Leonard.

La serie, coproduzione tra HBO e Universal Television, è stata scritta e creata dal premio Oscar Sir Julian Fellowes, che come è stato già anticipato è noto per la famosa serie Downton Abbey.