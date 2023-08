Pokemon GO Fest 2023: ecco gli eventi previsti

Dal 26 al 27 agosto 2023 il più grande evento di Pokemon GO, il titolo mobile di Niantic e The Pokémon Company,dell’anno è alle porte: unitevi a milioni di Allenatori e Allenatrici di tutto il pianeta e preparatevi per l’evento globale Pokemon GO Fest 2023. Durante l’evento appariranno oltre 70 Pokemon.

Le Allenatrici e gli Allenatori più fortunati potrebbero persino incontrare Pokemon cromatici al loro debutto. È possibile partecipare all’evento globale senza alcun costo e da qualunque parte del mondo. Per maggiori informazioni, riguardo gli spawn casuali e dei Raid di sabato 26 e domenica 27 agosto 2023, visitate il sito ufficiale qui. Gli Allenatori e le Allenatrici in possesso del biglietto evento riceveranno bonus e ricompense speciali, tra cui l’incontro con Diancie. Dopo la sua apparizione per la prima volta agli eventi dal vivo a Londra, Osaka e New York City, la mega-evoluzione di Diancie, Mega-Diancie, farà il suo debutto mondiale per gli Allenatori e le Allenatrici in possesso di un biglietto durante il Pokemon GO Fest 2023. Gli Allenatori e le Allenatrici che acquistano un biglietto evento entro il 1 agosto e giocano tra il 15 luglio e il 1 agosto riceveranno una ricerca a tempo che premia con stilose scarpe Carbink per il vostro avatar prima che diventino acquistabili nel negozio del gioco. Inoltre, Mega-Rayquaza, il Pokemon Stratosfera, farà il suo debutto in-game a livello mondiale nei raid durante l’evento. Gli Allenatori e le Allenatrici che partecipano all’evento globale potranno trovare i meteoriti, un nuovo oggetto di Pokémon GO, attraverso una ricerca speciale. Questi meteoriti sembrano essere in qualche modo collegati a Mega-Rayquaza. Per celebrare l’evento globale 2023 sono pre-ordinabili le T-shirt con il design di Mega-Rayquaza. Per ulteriori informazioni, visitate il blog ufficiale qui.

