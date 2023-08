Jumanji Avventure Selvagge: ecco il nuovo gameplay trailer

Outright Games, uno dei più importanti editori globali di videogiochi per famiglie, ha pubblicato un nuovo trailer del suo prossimo videogioco d’azione e avventura per 4 giocatori, Jumanji: Avventure Selvagge. Basato sulla nuova serie di film del celebre franchise cinematografico, Jumanji: Avventure Selvagge riunisce nuovamente il Dottor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Topo” Finbar e il Professor Shelly Oberon in una pericolosa missione in cui dovranno superare spietati avversari per trovare il gioiello di Jumanji e tornare a casa.

Il nuovo trailer di gioco mostra i celebri personaggi mentre combattono, fuggono e si arrampicano per farsi strada tra strapiombi, giungle e templi. Per la prima volta possiamo ammirare anche le loro abilità speciali in azione, che saranno essenziali per sconfiggere alcuni degli abitanti di Jumanji più “ostili”. Il nuovo trailer è stato lanciato poco prima della versione giocabile disponibile alla gamescom 2023. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Scorn: annunciata data di uscita su PS5, nuovo trailer Call of Duty Modern Warfare 3 Anteprima: il nuovo capitolo si mostra alla gamescom 2023

Immergetevi nel pericoloso mondo del gioco Jumanji: Avventure selvagge e inizia un’avventura emozionante alla ricerca della gemma rubata, l’Occhio del giaguaro, e della strada di casa. Smolder, Ruby, Topo e Shelly sono pronti a esplorare territori sconosciuti gremiti di feroci predatori, fazioni in guerra e infide trappole progettate per farti mancare la terra sotto i piedi. Sopravvivete nella giungla per raggiungere nuove zone, tra cui villaggi dimenticati, montagne ghiacciate e paludi fetide. Potenziate i tuoi eroi con i bottini e i tesori segreti ottenuti e preparatevi ad affrontare continuamente nuove minacce, perché i tamburi di Jumanji possono colpire in ogni momento.

Jumanji: Avventure Selvagge sarà disponibile dal 3 novembre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam.