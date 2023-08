Scorn: annunciata data di uscita su PS5, nuovo trailer

Il prossimo ottobre, i giocatori possono finalmente immergersi nell’inquietante universo di Scorn, l’acclamata avventura horror in prima persona. Ebb Software, che in collaborazione con Kepler Interactive, ha rivelato la data di uscita durante il Future Games Show alla gamescom 2023: il titolo sarà disponibile da martedì 3 ottobre. Ispirato a H.R. Giger, Scorn è un gioco imperdibile per gli appassionati di horror e per chi vuole spingere i propri nervi al limite. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui. Trovate il trailer di annuncio qui sotto. Di seguito la dichiarazione di Ljubomir Peklar, Game Director di Ebb Software:

Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare la data di uscita di Scorn per PlayStation 5 e di proporre la nostra esperienza da incubo a una nuova fetta di giocatori. Abbiamo sfruttato appieno le capacità del DualSense per aumentare il livello di coinvolgimento su PS5. Dal feedback aptico del controller, che varia in base al sonoro e dell’intensità della situazione, ai grilletti adattivi che fanno sentire in modo unico ogni strumento e arma. L’introduzione di queste caratteristiche porta l’orrore di Scorn a un livello del tutto nuovo, coinvolgendo il pubblico in maniera inedita.

Articoli Consigliati Persona 5 Tactica: pubblicato il nuovo gameplay trailer Jumanji Avventure Selvagge: ecco il nuovo gameplay trailer

Le prenotazioni digitali sono disponibili per PS5, mentre i collezionisti del macabro potranno mettere le mani su un’esclusiva edizione fisica deluxe* per PS5 e Xbox Series X|S. Distribuita da Maximum Games e disponibile presso rivenditori selezionati, l’edizione fisica deluxe contiene il gioco completo, una custodia Steel Book in edizione limitata, l’inquietante colonna sonora originale e un artbook digitale.

Scorn sarà disponibile su Xbox Series X/S e PC tramite Epic Games Store e Steam. Da martedì 3 ottobre 2023 uscirà anche su PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.