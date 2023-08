Song of Nunu A League of Legends Story: ecco il nuovo gameplay trailer

Riot Forge e Tequila Works hanno svelato un video di anteprima con nuovi dettagli su Song of Nunu: A League of Legends Story, un’avventura incentrata sulla narrazione con protagonisti gli amati campioni diLeague of Legends Nunu e Willump. Sviluppato da Tequila Works e pubblicato da Riot Forge, Song of Nunu: A League of Legends Story accompagna i giocatori nel viaggio di una vita in compagnia di Nunu e Willump, due amici inseparabili a caccia di risposte, in un coinvolgente gioco incentrato sulla narrazione.

Lungo la strada, i fan scopriranno il legame indissolubile di questo duo e incontreranno dei campioni leggendari, svelando nel frattempo i segreti del Freljord, una splendida ma insidiosa regione di League of Legends. I giocatori scarpineranno, si arrampicheranno e scivoleranno per tutto il Freljord, una gelida regione piena di bufere spaventose, lupi feroci e magie. I giocatori dovranno usare la testa per sopravvivere al gelo e scoprire i segreti nascosti sotto al ghiaccio. Di seguito la dichiarazione di Rowan Parker, direttore creativo presso Riot Forge:

Il rapporto tra Nunu e Willump è la forza motrice del gioco, e non vediamo l’ora che i giocatori affianchino questa coppia di amici in un viaggio epico. Siamo lieti di collaborare con Tequila Works per raccontare la storia di questi personaggi tanto cari ai fan mentre attraversano le lande gelide del Freljord.

Mentre Raúl Rubio Munárriz, CEO, cofondatore e CCO di Tequila Works ha commentato:

Siamo grati per la libertà che Riot Forge ci ha concesso nella scelta dei campioni più adatti alla nostra sensibilità, e per averci permesso di scavare a fondo nel cuore di due personaggi tanto potenti. Non vediamo l’ora che i giocatori prendano parte al viaggio di Nunu e Willump e all’esplorazione dello spietato Freljord… e che scoprano tutta la magia di questo mondo, una palla di neve alla volta.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.