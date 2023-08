Tormented Souls 2: pubblicato il nuovo trailer

Per la pluripremiata serie survival horror di Tormented Souls 2, in arrivo su Steam, Epic, GOG, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, è stato pubblicato un nuovo trailer. Guidate Caroline attraverso le sale oscure di un monastero isolato mentre cerca una cura per alleviare la misteriosa malattia che affligge sua sorella gemella, Anna. Trovate il trailer di annuncio qui sotto. Di seguito una panoramica

Caroline Walker è tornata nel sequel del pluripremiato classico survival horror. Dopo l’incidente del Wildberger Hospital, Caroline desidera una vita normale. Tuttavia, il destino ha altri piani e la sorella di Caroline, Anna, cade vittima di una misteriosa malattia. I rimedi convenzionali si rivelano inutili quando Anna entra e perde conoscenza, svegliandosi solo per tossire gocce di sangue inchiostro. Non avendo nessun altro a cui rivolgersi, Caroline guarda al soprannaturale e a un antico rituale proibito. Usate la logica e il ragionamento per creare connessioni tra gli oggetti trovati nell’ambiente e un’ampia varietà di enigmi dal design intricato. Esaminate e combina gli oggetti nel vostro inventario per scoprire indizi e sollevare il velo sugli oscuri misteri che avvolgono il tuo cammino. Partecipate a combattimenti claustrofobici e al cardiopalma mentre affronti creature mostruose utilizzando un arsenale di armi improvvisate. In un mondo in cui ogni ombra può nascondere un orrore indicibile, dovrete scegliere le vostre battaglie e gestire con attenzione le vostre scarse risorse per sopravvivere.

Articoli Consigliati Into the Infinite: ecco cosa è stato mostrato allo showcase di Tencent e Level Infinte Persona 5 Tactica Provato gamescom 2023: l’ultima avventura dei Ladri Fantasma provata a colonia

Tormented Souls 2sarà disponibile su Steam, Epic Games, GOG, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.