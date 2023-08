Into the Infinite: ecco cosa è stato mostrato allo showcase di Tencent e Level Infinte

Level Infinite ha condiviso una grandissima quantità di informazioni con i giocatori di tutto il mondo durante lo showcase inaugurale denominato “Into the Infinite”. Di seguito un resoconto dei più importanti mostrati durante lo showcase Into the Infinite:

Assassin’s Creed Jade

Prima di tutto, l’ultima aggiunta all’epico franchise è ora conosciuta come Assassin’s Creed Jade e, come mostrato nell’ultimo trailer, le iconiche feature della serie, dallo stealth al parkour, fino agli assassini sbarcano per la prima volta sui dispositivi mobile. I giocatori potranno partecipare ad un secondo Closed Beta Test in arrivo prossimamente. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

Command & Conquer: Legions

In un nuovo trailer esclusivo sono stati svelati ulteriori dettagli su ciò che i giocatori possono aspettarsi da questa aggiunta alla serie Command & Conquer, da poco annunciata. Attualmente in fase di sviluppo per dispositivi mobili, Command & Conquer: Legions combina gli elementi iconici di Command & Conquer con un coinvolgente gameplay strategico e un’importante interazione social. Dal 25 agosto inizierà una nuova fase di test per i giocatori Android in Australia, Canada, Francia, Messico, Nuova Zelanda e Filippine, mentre altre regioni seguiranno nel corso dell’anno. Per un resoconto completo delle informazioni, visitate il quartier generale ufficiale del gioco.

Dune: Spice Wars

Nell’ultimo trailer del titolo, Shiro Games e Funcom hanno svelato una finestra di uscita a settembre per Dune: Spice Wars. Il gioco ha visto numerosi aggiornamenti durante l’Early Access, grazie al feedback della community, e il team è davvero entusiasta di portare l’aggiornamento 1.0 nelle mani dei giocatori. Per ulteriori dettagli sul gioco, visitate dunespicewars.com.

SYNCED

Il creative Director Clark Yang ha confermato sul palco della Gamescom che il lancio globale del gioco per la versione PC avverrà l’8 settembre, mostrando un nuovo trailer dello shooter futuristico e cooperativo, che arriverà in oltre per PlayStation 5 e Xbox Series X|S nei prossimi mesi. In vista della release i giocatori sono invitati a pre-registrarsi sul sito ufficiale per avere l’opportunità di ottenere ricompense in-game.

Undawn

Un nuovissimo trailer ha dato un assaggio di ciò che attende i giocatori in vista del primo aggiornamento importante di Undawn – Desert Fury – che sarà disponibile dal 24 agosto. Con una mappa nuova di zecca, un nuovo arco narrativo e differenti ruoli dei personaggi, ora ci sono ancora più sfide da superare in questo RPG di sopravvivenza open world. Per ulteriori dettagli su Desert Fury, visitate il sito ufficiale di Undawn.