Nacon: ecco le ultime novità dalla gamescom 2023

Durante la gamescom 2023 Nacon ha presentato i suoi ultimi accessori per gaming ma anche dei nuovi gameplay per tre dei suoi titoli: Robocop Rogue City, Ad Infinitum e Gangs of Sherwood. Di seguito trovate una panoramica:

RoboCop: Rogue City

RoboCop: Rogue City, ispirato al franchise di successo della MGM, ha mostrato un nuovo gameplay e nuovi

filmati che delineavano la storia originale del gioco. I fan hanno potuto godersi il gameplay di sparatorie e

indagini e hanno avuto uno sguardo sulla trama del gioco. Il titolo verrà lanciato il 2 novembre

2023 su console e PC.

Gangs of Sherwood

In Gangs of Sherwood, i giocatori devono sfidare molti tipi diversi di nemici: unità leggere, unità a distanza, mini-boss e, naturalmente, i boss principali, che sono facili da individuare, poiché ognuno ha un’arena dedicata.

Ad Infinitum

Ad Infinitum, il gioco horror psicologico ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, ha presentato durante lo show il suo trailer “Maw of Madness”. Ha fornito ai futuri giocatori ulteriori indizi sulla sua atmosfera e sulla sua trama tormentata prima della data di uscita del 14 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

RIG ha annunciato le sue nuovissime cuffie da gioco wireless, le RIG 600 PRO, con l’innovativa tecnologia

“Dual Wireless” che consente di connettere le cuffie a giochi e telefoni cellulari contemporaneamente.

Leggero, quasi indistruttibile e regolabile, proprio come il resto della gamma PRO Series, è progettato per

tutte le forme ed esigenze della testa. I giocatori possono anche utilizzare l’app dedicata per creare diversi

profili audio e personalizzare tutte le impostazioni acustiche.

NACON introduce anche prodotti per lettori PC, inclusi microfoni e una webcam per lo streaming con luce

anulare. In mostra anche il nuovo mouse GM-420 e nuovi colori per le versioni Camo dei controller GM-105.

Questi prodotti durevoli e premium sono stati progettati per giocatori PC e streamer e li aiuteranno a

portare i loro sistemi a un livello superiore.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.