Destiny 2 La Forma Ultima Anteprima: la fine di un viaggio

Il prossimo anno, Destiny compie ben dieci anni dalla sua pubblicazione, avvenuta esattamente il 9 settembre del 2014 su PS4, PS3, Xbox 360 e Xbox One. Mi sembra soltanto ieri che mi avventuravo per la prima volta in quel mondo magico creato da Bungie, autori conosciuti per opere molto importanti come Halo e Marathon. Questo articolo è particolarmente importante per me poichè Destiny non è un semplice gioco per il sottoscritto, ma è riuscito a darmi qualcosa che raramente un videogioco mi ha fatto provare, ossia l’essermi creato diverse amicizie proprio grazie allo shared world shooter. Mi ricordo anche come in Destiny loggavo giorno dopo giorno solo per fare le taglie giornaliere con le classi Stregone, Titano e Cacciatori oppure i Cala la Notte o i Raid. Ora, dopo aver letto queste parole, non voglio dare ai lettori la percezione di essere una sorta di “fanboy”, anche perché, l’ultima espansione di Destiny 2, ossia l’Eclissi, evidenziai diverse problematiche all’interno del DLC e non ha dato il risultato sperato. In seguito ad una presentazione nello stesso giorno dell’Opening Night Live della gamescom, Bungie ha mostrato l’espansione La Forma Ultima, che concluderà una volta per tutte la saga tra Luce e Oscurità e, secondo quanto detto dagli sviluppatori, il futuro di Destiny 2 sarà alquanto importante dopo il completamento dell’incursione. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli? Allora possiamo continuare in questo pezzo d’anteprima.

Destiny 2 La Forma Ultima: Dentro il Viaggiatore

Con l’epilogo della Campagna L’Eclissi, il Testimone, divinità dell’oscurità, ha vinto: quest’ultimo è riuscito ad entrare all’interno del Viaggiatore e sappiamo che egli vuole distruggere completamente tutti gli esseri viventi. Sin dalla sua introduzione, tale antagonista ha avuto un fascino molto peculiare e dalla scorsa stagione abbiamo appreso alcuni dettagli proprio su di lui. Detto ciò, all’inizio dello showcase tenuto in piedi da Bungie, abbiamo potuto vedere tre navicelle dei Guardiani entrare all’interno del Viaggiatore e scoprire l’ambientazione. Sembra che la destinazione sia una delle più grandi mai concepite dallo studio e ci saranno anche dei posti che i veterani più incalliti sicuramente riconosceranno ad occhio nudo. Infatti, ancora una volta, l’Art Direction in questa espansione è molto ispirata e garantisce degli scorci da mozzafiato: è encomiabile quello che la compagnia sia riuscita a concepire a livello creativo, ma non voglio esprimermi oltre finché La Forma Ultima non sarà disponibile. Parlando invece di cose che sappiamo, l’intento di Bungie era quello di riportare alla carica la vecchia Avanguardia e, non si sa come mai, Cayde-6, il noto e amato cacciatore che perde la vita nell’espansione “I Rinnegati” per mano di Uldren Sov, il quale successivamente diventerà Il Corvo”, ritorna misteriosamente in vita ma in un forma alquanto bizzarra, come se fosse una sorta di spettro o un Virgilio come per Dante nella Divina Commedia, almeno come è stato dichiarato dagli sviluppatori. Insieme ad Ikora e Zavala, il compagno Exo ricoprirà un ruolo fondamentale nella battaglia conto Il Testimone.

Destiny 2 La Forma Ultima: Nuovi aspetti delle classi della Luce

Insomma, seppur sappiamo solamente qualche dettaglio della storia in Destiny 2 La Forma Ultima, Bungie ha fornito qualche dettaglio sui contenuti in arrivo nell’espansione, è tra questi risaltano all’occhio i nuovi aspetti delle classi della Luce. L’azienda statunitense si è soffermata molto nel dettaglio su quest’ultime, le quali daranno ai guardiani delle relative classi nuovi Super e benefici. Ad esempio, parlando del Titano, il nuovo aspetto della classe da vuoto permetterà ai giocatori di avere una super che chiamerà un’ascia molto interessante. In più, quest’ultima potrà essere impugnata da almeno altri due alleati, il che la renderebbe ancora più stuzzicante. Per quanto riguarda invece lo Stregone, il team di sviluppo ha preso come riferimento La Radianza del precedente capitolo ma allo stesso tempo avrà dei bonus diversi, dal corpo a corpo più potente ad un granata senziente che inseguirà i nemici per non parlare della pozza che evocherà un’anima solare e si scaglierà contro i nemici applicando “bruciatura” e, per finire, anche gli alleati riceveranno un piccolo buff, ossia che le armi solari dei nostri compagni si sovraccaricheranno. Infine parlando del Cacciatore e della sua rinnovata super ad Arco, quest’ultimo consiste nel lanciare un coltello, si teletraporta ed effettua una spazzata che distrugge tutti i nemici circostanti. Bungie sembra proprio aver pensato a tutto, sebbene in molti avrebbero sperato di avere tra le mani una terza sottoclasse dell’oscurità, queste introduzioni sopperiscono questa mancanza

Destiny 2 La Forma Ultima: All’interno del Cuore Pallido

Oltre ai contenuti appena citati, il team di sviluppo ha affermato di aver creato delle nuove sottocategorie di bocche da fuoco, ad esempio alcune delle nuove armi da supporto lanceranno dei razzi lenti ma efficaci oppure dei fucili automatici che potranno curare i propri alleati: quest’ultima mi ricorda il funzionamento dell’arma esotica Lumina. Insomma, ci saranno diverse armi leggendarie ma soprattutto esotiche, ed il team di sviluppo ha affermato di voler ricreare il fascio di luce del Viaggatore che usa contro la nave del Testimone e crearlo sottoforma di arma esotica. Questo è sicuramente molto interessante e non vediamo l’ora di scoprirne maggiormente in Destiny 2 La Forma Ultima. Un’altra cosa interessante sarà vedere come il Raid in Forma Ultima sarà stato gestito da Bungie perché, con ogni probabilità, nell’attività appena citata dovremo affrontare Il Testimone e non sappiamo esattamente come sarà l’Epilogo in Destiny 2 La Forma Ultima ma, quasi sicuramente, il boss finale del Raid sarà la divinità dell’Oscurità poichè potremo finalmente mettere una pietra sopra su tutti questi 10 anni della saga tra Luce e Oscurità e affrontare nuove avventure che ci terranno impegnati dopo la fine di questo lungo viaggio.

La fine è solamente un nuovo inizio

Bungie, dopo aver mostrato la maggior parte dei contenuti in La Forma Ultima, si è soffermata anche sul futuro del titolo e di come i giocatori potranno approcciarsi ad esso. Dopo la conclusione della saga Luce e Oscurità, i futuri contenuti non si chiameranno più stagioni ma prenderanno il nome di “Episodi”. Tutto quello che sappiamo finora su quest’ultimi e che ci saranno diversi contenuti e i primi si chiameranno Echi, Redivivo ed Eresia. Da quanto comunicato dagli sviluppatori c’è ne saranno 3 ogni anno ma non sappiamo per quanto anni procederanno con questo tipo di supporto. Questo secondo quanto comunicato da Bungie è un nuovo modo per fare storytelling all’interno dello shared world shooter e saremo veramente curiosi di scoprire maggiormente dopo l’espansione La Forma Ultima come funzionerà ogni singolo episodio e se quest’ultimi funzioneranno correttamente all’interno dell’universo di Destiny 2.

Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Sviluppatore: Bungie

Publisher: Sony Interactive Entertainment

Data d’uscita: 27 febbraio 2024

Quello mostrato all’interno dello showcase per l’ultima espansione di Destiny 2, La Forma Ultima, ci ha lasciato soddisfatti e con un moderato hype. L’introduzione delle nuovi super cambierà sicuramente di molto il sandbox del gioco e la campagna promette faville anche per la nuova destinazione all’interno del cuore del Viaggiatore stesso, che risponderà ad una serie di interrogativi che ci siamo posti da sempre. Le nuove armi e armature sicuramente sono solo una delle tante aggiunte del DLC in più con il completamente dell’incursione, i giocatori potranno dare il benvenuto al nuovo sistema per introdurre contenuti, ossia gli episodi. Insomma, ancora ci sono diversi dettagli che vorremo scoprire per questa Forma Ultima, ma sicuramente l’espansione sarà protagonista ai The Game Awards 2023 oppure aspetteremo qualche informazione sull’espansione dai settimanali di casa Bungie. Per il momento, non vediamo l’ora di aspettare il 27 febbraio e catapultarci in un viaggio che sancirà la fine della saga tra Luce e Oscurità.