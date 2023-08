GeForce Now disponibile alla gamescom 2023 con diversi giochi

In occasione della gamescom 2023, NVIDIA ha annunciato l’arrivo nel cloud di titoli AAA di Epic Games Publishing, CD Projekt Red e Deep Silver, giochi ad alta intensità grafica che possono essere riprodotti in streaming godendo delle massime prestazioni. Inoltre, questa settimana arriveranno nel cloud i primi titoli di Xbox Game Pass, tra cui 25 nuovi giochi.

Direttamente dalla Gamescom

Articoli Consigliati Razer presenta il Kishi V2 Pro e annuncia l’arrivo di Razer Edge in Europa Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name Provato gamescom 2023: tra la follia e il genio di RGG Studio

GeForce NOW offre ai suoi gamers titoli AAA in streaming dal cloud al momento del lancio, tra cui Alan Wake 2, l’espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, PAYDAY 3 e Party Animals. Gli utenti Ultimate potranno sperimentare le più recenti tecnologie di NVIDIA – tra cui RTX ON e la tecnologia DLSS 3.5, effettuando lo streaming di questi giochi dal cloud senza la necessità di aggiornare il proprio hardware. Scoprite i nuovi misteri del gioco survival horror Alan Wake 2, sequel del pluripremiato Alan Wake, di Remedy Entertainment e Epic Games Publishing. Gli utenti potranno giocarci in streaming dal cloud già a partire dal lancio che sarà martedì 27 ottobre.

Gli appassionati dei giochi d’azione potranno tornare a vestire i panni del mercenario potenziato dal cyber V nell’imminente nuova espansione spy-thriller per Cyberpunk 2077, l’avventura d’azione open-world di CD Projekt Red. L’espansione verrà lanciata sul cloud martedì 26 settembre. Unitevi alla Payday Gang nel terzo capitolo del franchise PAYDAY di Starbeeze Studios, Overkill Software e Deep Silver. Portate a termine le otto uniche rapine non appena il titolo sarà lanciato su GeForce NOW giovedì 21 settembre.

Il vostro Pass per il Cloud:

Salutate il nuovissimo pulsante Xbox per i membri di GeForce NOW: i primi titoli Xbox PC Game Pass arriveranno nel cloud questa settimana! A partire dal 24 agosto, potrete giocare in streaming a 19 giochi per PC supportati da Xbox Game Studios e Bethesda, tra cui Deathloop e Grounded. Sono disponibili per lo streaming anche i giochi di altri importanti editori con titoli su Xbox PC Game Pass, tra cui Mount & Blade II: Bannerlord e No Man’s Sky.

Benvenuti nel Cloud:

Il prossimo gioco Bethesda a scaldare il cloud è DOOM 2016: lo trovate tra i 25 nuovi giochi in arrivo questa settimana: