Razer presenta il Kishi V2 Pro e annuncia l’arrivo di Razer Edge in Europa

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha ancora una volta infiammato il mondo del gioco su mobile con le ultime novità della sua linea: l’ampia disponibilità di Kishi V2 Pro, l’arrivo di Razer Edge in Europa e Asia e le nuove edizioni Xbox di Kishi V2 per iPhone e Kishi V2 Pro per Android (per il mercato nord-americano).

Alvin Cheung, Senior Vice President della Business Unit Hardware di Razer, ha dichiarato:

Articoli Consigliati GeForce Now disponibile alla gamescom 2023 con diversi giochi Nacon: ecco le ultime novità dalla gamescom 2023

In Razer puntiamo a spingere il mobile gaming oltre i suoi limiti. Con la linea Kishi V2 e l’estensione della disponibilità di Razer Edge, stiamo dando ai gamer la possibilità di godere di tutto il potenziale che il gioco su mobile ha da offrire.

Razer Kishi V2 Pro per Android – il mobile gaming si fa “hardcore”

Nato dall’ossessione per il gameplay mobile di punta, Kishi V2 Pro è stato inizialmente venduto esclusivamente in bundle con Razer Edge, ma ora sarà commercializzato separatamente e reso disponibile per i puristi e gli appassionati.

Per giochi di livello console compatibili con HyperSense Haptics e offrendo una adattabilità universale con ponte estensibile e la possibilità di giocare sia su PC che console in streaming, Kishi V2 Pro mantiene prestazioni al top con gameplay a bassissima latenza, ricarica passthrough e audio da 3,5 mm. Accoppiato con la Razer Nexus 3.0 App l’esperienza gaming è ai massimi livelli.

Razer Edge – il gioco su mobile, perfezionato

Dopo aver dominato negli Stati Uniti, il rivoluzionario Razer Edge fa il suo atteso debutto in alcune regioni di Europa e Asia. Basata su piattaforma di gioco Snapdragon G3x Gen 1 e dotata di un vivido display AMOLED da 6,8″ con refresh rate a 144Hz, questa meraviglia del gaming portatile immerge i giocatori in un mondo di titoli AAA in ogni luogo e momento.

Razer Kishi V2 Pro per Android: 149.99€ su Razer.com e presso rivenditori autorizzati

Razer Edge: ora disponibile in selezionati mercati europei a 499.99€ su Razer.com e presso rivenditori autorizzati

Razer Kishi v2 per iPhone e Razer Kishi v2 per Android continuano ad essere disponibili a livello globale a 119,99€.