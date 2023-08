Stampede Racing Royale arriva in Early Access dal 2 novembre

Il giorno della gara è quasi arrivato. Stampede: Racing Royale, il kart battle royale per 60 giocatori dello sviluppatore Sumo Leamington e del publisher Secret Mode, si avvia verso l’uscita in Early Access su Steam il 2 novembre.

La data di uscita è stata svelata durante Into the Infinite: A Level Infinite Showcase alla gamescom, con un nuovo trailer che mostra le caotiche gare per 60 giocatori disponibili nell’ambito del secondo Playtest pubblico, che è ora attivo su Steam e terminerà il 28 agosto.

Articoli Consigliati Stalker 2: l’uscita potrebbe slittare? GeForce Now disponibile alla gamescom 2023 con diversi giochi

Il lancio in Early Access introdurrà per la prima volta Stagioni, Sfide ed Eventi in Stampede: Racing Royale, oltre a una serie di nuovi cosmetici e a un sistema di progressione più dettagliato. I giocatori sono invitati a seguire i social media del gioco e a condividere pensieri e feedback su ciò che desiderano vedere durante la finestra di Early Access. La tabella di marcia completa dei contenuti dell’Early Access sarà resa pubblica in prossimità del lancio.

Stampede: Racing Royale sarà disponibile in Early Access gratuitamente su Steam dal 2 novembre. La release ufficiale, completa delle versione console, è prevista per il 2024.