Stalker 2: uscita spostata al primo trimestre 2024 [aggiornato]

[aggiornamento]

GSC Game World ha confermato l’uscita di Stalker 2: Heart of Chernobyl al primo trimestre 2024 su PC e Xbox Series X/S anche attraverso Game Pass, pubblicando anche un nuovo trailer, dal titolo Bolts & Bullets, che potete vedere qui sotto.

[notizia originale]

Sembra che l’uscita di Stalker 2 Heart of Chornobyl possa slittare all’inizio del 2024.

Mentre i listini di Xbox, Steam, GOG ed Epic Games Store affermano ancora che il gioco sarà lanciato quest’anno, il sito ufficiale di Stalker 2 contiene informazioni contrastanti sulla data di uscita prevista.

Sulla sua homepage, il sito ufficiale del gioco afferma che sarà “disponibile nel 2023”, ma altrove, in quella che sembra essere una nuova scheda informativa, suggerisce anche che i giocatori potrebbero dover aspettare un po’ di più per giocare al sequel dello sparatutto post-apocalittico.

“Stalker 2: Heart of Chornobyl uscirà su PC e Xbox Series X/S nel primo trimestre del 2024″, si legge. “Il gioco sarà disponibile su Game Pass al primo giorno, e i preordini sono aperti sul nostro sito web, oltre che su Steam e GOG. Il preordine delle edizioni fisiche è disponibile sul sito ufficiale”.

VGC ha contattato mercoledì lo sviluppatore ucraino GSC Game World per un aggiornamento sulla finestra di lancio di Stalker 2, ma al momento della pubblicazione non ha ancora ricevuto risposta.

La data di uscita del gioco è rimasta apparentemente in sospeso dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia lo scorso febbraio. All’epoca, GSC Game World aveva sede a Kiev, ma da allora si è parzialmente trasferita nella Repubblica Ceca.

Tuttavia, non tutto il personale ha potuto lasciare l’Ucraina: alcuni sviluppatori hanno continuato a lavorare al gioco dal paese devastato dalla guerra.

Altri dipendenti di GSC Game World si sono uniti alle attività di volontariato in Ucraina o alle forze armate del paese, tra cui alcuni dipendenti che compaiono in un diario di sviluppo pubblicato lo scorso giugno, che mostra come la guerra abbia avuto un impatto sul team e sul suo lavoro.

L’amministratore delegato e direttore del gioco di GSC Game World, Evgeniy Grygorovych, ha discusso ulteriormente di queste sfide durante un’intervista di IGN, realizzata questa settimana alla gamescom di Colonia, dove Stalker 2 è giocabile per la prima volta.

Oggi, 24 agosto, ricorre il giorno dell’indipendenza dell’Ucraina. In questa data, nel 1991, l’Ucraina ha dichiarato la propria indipendenza dall’Unione Sovietica.

“In questo Giorno dell’Indipendenza, abbiamo la straordinaria possibilità di mostrare il nostro gioco al mondo e di progredire nel suo sviluppo”, si legge in un messaggio pubblicato oggi sull’account X ufficiale di Stalker. “E non dimentichiamo che questa possibilità ci viene concessa dai difensori della nostra patria, della sua libertà e dei suoi confini”.

Qui sotto il post sul profilo ufficiale.

On this Independence Day, we have a tremendous possibility to demonstrate our game to the world and move forward in its development. And we don’t forget that this chance is granted by defenders of our homeland, its freedom, and its borders.

The flag in the photo is a special… pic.twitter.com/2zsozVd0dp

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 24, 2023